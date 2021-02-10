Депутат Госдумы от "Единой России" Юрий Швыткин допустил возможность внесения поправок в законодательство, ограничивающих использование фонариков в зоне жилой застройки. Об этом он сказал после анонса акции сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, планирующих светить фонариками во дворах жилых домов. Другой единоросс, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, заявил с трибуны в парламенте, что акция копирует действия наводчиков Люфтваффе во времена Второй мировой войны.

Акция была анонсирована соратником Навального Леонидом Волковым 9 февраля. Он предложил жителям крупных российских городов вечером 14 февраля выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх на 15 минут. Запланированное мероприятия называется "Любовь важнее страха". "Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят — но, на самом деле, они изменят всё", — заявил Волков.

Швыткин прокомментировал 10 февраля инициативу изданию "Подъём". "Все эти фонарики, все эти акции, люди приходят с работы уставшие, им нужно отдохнуть, а не смотреть на свет в своих окнах со стороны фонариков", — заявил единоросс. По его словам, призывы к участию в акции, а также конкретные случаи будут изучаться правоохранительными органами.

Толстой с трибуны Госдумы заявил в среду, что не считает запланированный протест "милой акцией за любовь". "Это не просто попытка мобилизации молодежи. Это такая цветная технология [исследователя мирных протестов в разных странах мира Джина] Шарпа.

И вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации", — сказал депутат. Его выступление транслировалось на сайте нижней палаты парламента.