Сын президента Туркмении назначен его заместителем

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил 39-летнего сына Сердара своим заместителем как главы правительства и председателем Высшей контрольной палаты страны. Об этом сообщает региональная служба Радио Свобода со ссылкой на государственное телевидение.

Сердар Бердымухамедов в 2001 году окончил Туркменский сельскохозяйственный университет, после этого служил в армии и работал в Ассоциации пищевой промышленности. Вскоре после прихода к власти его отца он был назначен на работу в посольство Москве, где окончил Дипломатическую академию. После этого работал и учился в Женеве, возглавлял ключевые отделы туркменского МИД, а в 2016 году был избран в национальный парламент.

Год назад он был назначен министром промышленности, сейчас специально для него создана должность вице-премьера. Карьерный путь Бердымухамедова-младшего даёт понять, что отец рассматривает его в качестве преемника, отмечает Туркменская служба Радио Свобода.

В официальных публикациях, сына президента Туркменистана называли "сыном народа", а его публичные появления вместе с отцом — "символом преемственности поколений”. Он много раз представлял страну на международных встречах.

Туркмения — одна из самых закрытых стран мира, действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов — второй президент в её истории. Он возглавил государство в конце 2006 года после смерти предшественника, после чего трижды выигрывал выборы — с результатами 89, 97,14 и 97,6 процента.

В ежегодном Индексе демократии, составляемом британским Economist Intelligence Unit, страна занимает пятое место с конца из 167 государств. Туркмения обладает четвёртыми в мире доказанными запасами природного газа. Несмотря на это, последние несколько лет страна находится в глубочайшем экономическом кризисе, вызванном низким уровнем управления, высокой коррупцией и конфликтами с крупнейшими покупателями топлива.