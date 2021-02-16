Зеленский бросает вызов Путину и Медведчуку. Эфир в 20:30

Какими будут последствия решения президента Украины Владимира Зеленского о закрытии пророссийских телеканалов для внутриполитической ситуации в стране? Как отреагирует Кремль? Виталий Портников беседует с украинским журналистом Сергеем Руденко, российским публицистом и галеристом Маратом Гельманом и профессором Рижского университета имени Страдыня Айнарсом Димантсом, рассказывающим о приостановлении вещания российских телеканалов в Латвии. Эфир в 20:30.