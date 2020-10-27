Путинизм в кольце фронтов ?

На украинском фронте у российской пропаганды - затишье. В Украине спокойно прошли выборы в местные органы власти, успешные для многих действующих мэров и не слишком-то удачные для партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Ее рейтинг упал примерно до 17% . Прошел и затеянный главой государства опрос по пяти вопросам, который не будет иметь юридических последствий. Хотя отказ большинства поддержать идею свободной экономической зоны в Донбассе важен: оккупированные РФ и прилегающие территории оно не видит как регион, за который следует бороться с помощью льгот.

Несмотря на объявленные в Москве и Вашингтоне перемирия, в Карабахе продолжается армяно-азербайджанская война, причем есть риск того, что наступающие перережут коридор, связывающий Армению и НКР. Кремль не может или не хочет противостоять тандему Баку и Анкары.

Белоруссия охвачена массовыми протестами против режима Александра Лукашенко, которые могут постепенно перерасти во всеобщую забастовку. Сам диктатор обвиняет оппонентов в "терроризме".

В Молдове борьбу за президентство на равных ведут действующий глава страны, пророссийский политик Игорь Додон и проевропейский кандидат Майя Санду.

Пространство, которое Владимир Путин хотел себе подчинить как Сталин после Ялты, как постсоветскую зону приоритетного влияния Кремля, отказывается подчиняться воле Москвы, скукоживается на глазах. А впереди перспектива новых санкций...

Что происходит в постсоветском мире? Обсуждают политологии Андрей Окара (Москва) , Виталий Портников, Владимир Фесенко - (Киев).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 27 октября в 19-05