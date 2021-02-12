Жалобу защиты Навального по делу "Ив Роше" рассмотрят 20 февраля

Апелляцию на замену Алексею Навальному условного срока на реальный Мосгорсуд рассмотрит 20 февраля, сообщил адвокат оппозиционного политика Вадим Кобзев.

По его словам, рассмотрение жалобы начнётся утром. "Интерфакс" отмечает, что пока не располагает комментариями самого суда.

Ранее в пятницу защита Навального обжаловала решение Симоновского суда Москвы о замене оппозиционеру условного срока на три с половиной года колонии общего режима по делу "Ив Роше". Этот вердикт был вынесен 2 февраля.

С учетом отбытого в 2014 году домашнего ареста Алексей Навальный должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев, если решение вступит в силу. До апелляции он будет находиться в СИЗО, отмечает "МБХ медиа".

В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны виновными в мошенничестве в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильной процессинговой компании". В 2018 году Верховный суд признал приговор законным. В ЕСПЧ дело назвали сфабрикованным. Сам Алексей Навальный считает дело политически мотивированным.