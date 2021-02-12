ЕСПЧ рассмотрит жалобу Ванессы Коган на действия российских властей

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу директора правозащитного проекта "Правовая инициатива" и гражданки США Ванессы Коган, которую российские власти лишили вида на жительство. Об этом сообщила пресс-служба правозащитной организации.

ЕСПЧ рассмотрит нарушают ли действия российских властей в отношении Коган Конвенцию о правах человека. Речь идёт о 8 статье Конвенции - о праве на уважение частной и семейной жизни, а также 18 статье - о пределах использования ограничений в отношении прав человека.

ЕСПЧ также задаст вопросы властям России о проверке работы судов, в которых Коган обжаловала решение об отмене вида на жительство. Также суд в Страсбурге интересует какие были мотивы и правовые основание для отказа правозащитнице в возможности проживать на территории страны. ЕСПЧ установил срок мирного урегулирования до 25 марта 2021 года.

Ванесса Коган — гражданка США, директор работающей в России нидерландской некоммерческой организации. "Правовая инициатива" занимается защитой жертв нарушений прав человека, связанных с вооруженными конфликтами, пытками и гендерным насилием в России. Вид на жительство американка получила в 2017 году, а осенью 2020 подала документы для оформления российского гражданства.

Правозащитница связывает лишение её вида на жительство со своей работой — её организация регулярно проверяется правоохранительными органами, была включена в реестр так называемых иностранных агентов, а сама она не раз получала запросы от ФСБ о сотрудничестве, которые отклоняла. Об этом она рассказала она Радио Свобода.

Муж и двое детей Коган — граждане России. Она опасается, что её отъезд из страны может повредить её семье. В её защиту выступили более 30 представителей правозащитных организаций и членов президентского Совета по правам человека.