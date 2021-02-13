Бенефициар эфира. Елена Рыковцева – о "раскрутке" Навального

Алексей Навальный стал неотъемлемым персонажем федерального телевизионного пространства ни с того ни с сего, нежданно-негаданно, кто бы мог подумать, абсолютно вдруг. Нет, ну понятно, что совершенно абстрактным, не спикером никаким, не то что его стали звать в передачи и брать у него интервью. Он спустился в это пространство как с неба, из воздуха, в виде такого неосязаемого образа, ну вроде боженьки, про которого многие верят, что он существует, но никто никогда не слышал, как он сам говорит, его только цитируют, каждый кому как удобно. Причем да, он буквально спустился с неба, из омского его кусочка, когда в состоянии тяжелой комы его успели вытащить из самолета. И вот с этого момента та страна, которая живет исключительно телевизором, наконец узнала, что в природе существует такой человек. Уже к сентябрю только благодаря "ящику" Навальный добавил процентов 10 к своей узнаваемости, которая, судя по опросам социологов Левада-центра, стартовала с 7 процентов в 2011-м, в 2016-м о нём всё ещё знало меньше половины (47 процентов). Ещё через год чуть больше половины (53), в 2019 году о Навальном слышали уже под 70 процентов опрошенных, а в сентябре 2020-го, когда его историей озаботились все федеральные каналы, эта цифра закономерно доросла до 82 процентов.



То есть 70-процентная узнаваемость Навального в России, которой он обладал до того, как в августе 2020-го был отравлен в Томске, она на эту минуту, в феврале 2021-го, скорее всего, превратилась уже в стопроцентную, за что он безусловно может сказать "Спасибо!" федеральным каналам, это их несомненная заслуга.



Какого ляда они все, как с цепи сорвавшись, день и ночь стали тарахтеть об Алексее Навальном? Сначала в новостях, о происходившем с ним в небе и в омской больнице, потом в ток-шоу, с подключением тяжёлой "экспертной" артиллерии, когда он без сознания лежал в берлинской клинике, а потом тяжело приходил в себя. Какого ляда они не поступили так, как поступили бы в любом другом случае: три прихлопа два притопа, строчка в криминальной хронике, сообщение в информационном выпуске – несчастный случай в небе?

Непонятно. Необъяснимо. Никакой "взрыв интернета", который случился по причине отравления, для них, конечно, не мог быть поводом. Никогда никакая "общественная реакция" не была для них поводом, чтобы нарушать сложившиеся табу. А имя Навального было безусловным табу на российском ТВ. Разве хоть что-то похожее происходило в аналогичной истории с Владимиром Кара-Мурзой? Страшное отравление, чудесное спасение, международные консилиумы, отправка за рубеж на реабилитацию… Это кто-то обсуждал в федеральном эфире? Нет, не тема! Вы скажете, масштаб популярности не тот? Так и Навальный, по телевизионной легенде, "никому не известный блогер".

Почему "темой" (даже до выступления Меркель, которая определённо заявила о применении боевых отравляющих веществ), почему сквозной темой ток-шоу, интервью, репортажей стал человек, прежде практически не упоминавшийся в федеральном эфире, который был в "чёрных списках" всех телеканалов, человек, про которого Владимир Познер много лет плачет, что "хотел бы взять у него интервью, но мне не дают", почему они решили раскрутить это имя? Чем руководствовались авторы методички, по которой все федеральные компании одновременно открывают и закрывают рты, когда речь идет о большой политике – притом что даже необходимость отбиваться от международных обвинений никогда не была для них поводом для массированных телевизионных обсуждений". "Это у него был приступ диабета, а уже потом его отравили "Новичком" немцы" – ну раз это можно повторить. Ну два. Но часами, днями, неделями?! Можно подумать, Скрипалям отдавали такие объемы эфирного времени! Да никогда!

Навального нет, он никто. Но мы месяцами тарахтим про его отравление

В "навальной" теме за эти месяцы был единственный перерыв - это был перерыв на ФСБ. Вышли расследования с именами-паролями-явками людей, которые летали за Навальным, вышел разговор Навального с одним из его предполагаемых отравителей, и вот на эту тему телевидению отмашки не дали. Вообще. Только Путин высказался насчет того, что "хотели бы убить – убили", не исключив, что "берлинского пациента" в поездках негласно сопровождали, и всё. На этом тема специальных служб была закрыта. Из чего можно сделать вывод, что ФСБ все ж таки командует кремлёвскими составителями темников, не наоборот. Но эта пауза было недолгой. Появились новые "легальные" поводы поговорить о Навальном - и тема зазвучала с новой силой.



В этой аномальной концентрации на фигуре Навального был изначально заложен логический изъян, сводящий "на нет" весь ор и пропагандистские усилия, брошенные на борьбу с этой фигурой. Каким его рисовали своей аудитории, когда все этой случилось? "Какой-то блогер. Кому он нужен, чтобы его травить!" Что думает аудитория, которая действительно на тот момент не имеет о Навальном ни малейшего представления? Если он никому не нужен и отравления не было, то почему городят такой огород? Значит, нужен, значит что-то было. Дыма без огня не бывает.



И поскольку телевизионных работников зачем-то заставляли топтаться на этой истории, этот ущербный принцип её освещения, он и дальше проявлялся во всей красе, он становился все ярче, всё заметнее. Если "путинский дворец", о котором сделал фильм Навальный – ложь и чепуха, то зачем о нем говорит Путин? Путин что – любой "фейк" бросается опровергать? Да он даже связь с Алиной Кабаевой не стал в своё время опровергать, просто попросил журналистов "не совать свой гриппозный нос не в свое дело". А собственника газеты, которая "сунула нос", заставили прихлопнуть её по-тихому. А то, что у дворца вдруг объявился "бенефициар", который так и не решился назвать себя более доступным пониманию словом "собственник", вот это явление Аркадия Ротенберга народу через 10 лет бесконечных публикаций о дворце – это, что ли, не синдром загоревшейся шапки? Эти десанты федеральных корреспондентов, которые снимают "голые стены" дворца, чтоб доказать: Навальный наврал, дворец вовсе не полон роскоши. Хотя Навальный русским языком сказал, что дворец сожран плесенью, что его строят заново, что все эти "поэтажные планы" - дворец в перспективе, отнюдь не ближайшей? Это же любой здравомыслящий человек, который посмотрел кино про дворец, а потом послушал пропагандистов, он же видит, что замыливается главное – те клановые "цепочки" вокруг недвижимости, которые установили расследователи. А человек, который не посмотрел кино, он опять же ни за что не поверит, что такого количества дыма при полнейшем отсутствии огня просто не может быть в природе.



Навального нет, он никто. Но мы месяцами тарахтим про его отравление.

Дворца нет, это фейк. Но мы неделями мусолим эту стройку.



И наконец протесты. Тут вообще никого. Никакой группы поддержки. Кому он нужен, этот Навальный?! И если бы не этот собирательный кремлевский умник, который планирует для ТВ тему Навального, ну было бы как всегда. Вышли – разогнали. Ещё раз вышли – ещё раз разогнали. По итогу акций в лучшем случае парочка сюжетов в "Вестях" и "Времени", что вот она, кучка бесчинствующих хулиганов, и вот они, доблестные сотрудники полиции, которые призвали её к порядку. Или вообще полнейший игнор, как с Хабаровском.

На этот раз – просто фантастика. Ещё никаких протестов нет, а во всех новостях уже их фактически анонсируют, показывают сайты американского посольства с призывом к гражданам США не ходить туда-то туда-то, которые сроду никто бы не открыл из росграждан, а теперь вся Россия, глядя на эти скрины, в курсе, какими маршрутами не советуют ходить американцам. Бесконечные мамки-няньки-учителя-уполномоченные-по-правам-ребенка табунами выступают в телеке: люди, будьте бдительны, Tick-Tock зовет наших детей на протесты! Только мёртвый не загрузит себе это приложение и не посмотрит, что там за протесты такие готовятся. Ну и потом, уже после акций: бесконечное бла-бла в студиях. Ну понятно с каким знаком? оболваненные детишки, агрессивные подростки и другие порочные всходы исключительно иностранных семян. Но вообще их ужасно мало. А потом пришло ещё меньше. А потом их совсем не появилось. И поэтому мы будем говорить о протесте, которого нет, днями и месяцами. И анонсировать новые акции, типа сердечек-фонариков в день Святого Валентина, которых тоже ещё нет, но мы заранее забьем свой федеральный эфир сердечками и особенно фонариками, которые, полагаю, скоро запретят к продаже как особо опасных предвестников "цветной революции".



Навальный – пустое место, жалкий немецкий агент, протесты пшик, экстремальное развлечение для малолетних потребителей тик-тока, но мы сделаем все, чтобы Россия думала только об этой "зелёной обезьяне".

Зачем они это устроили? Не знаю. Самой интересно. Я вообще многого не знаю - того, что знают те, кто рулит "ящиком", и те, которые стоят в студиях одиозных ток-шоу. Интересно, что тема Навального стала у них обсуждаться в том же формате, как поначалу тема Донбасса и Крыма. То есть там сначала была полная студия агрессивных единомышленников. Потом к ним, зрелища ради, стали подсаживать профессиональных украинцев, которые по условиям российского контракта должны были отстаивать официальные украинские позиции и которых по тем же условиям остальные участники должны были избивать - морально, а то и физически. Так вот в случае с Навальным все вернулось на круги 2014-го: нет даже игрушечных "Слав Ковтунов", "Василей" и "Гордеев", только свои! Вот все, плечом к плечу, все 100 процентов стоят у Соловьева и мочат гада.

Пропаганда, всей своей массой обрушившаяся на Навального, в итоге сделает из него нового Ельцина

С теми нюансами, что там есть пара-тройка персонажей, которая пытается гнуть ту линию, что в политической истории Навального незримо присутствовали некие кремлевские люди, которые его поддерживали и годами отмазывали от тюряги, и Жириновский призывал с ними тоже расправиться ("Надо прочистить ту верикаль, которая потакает Навальному"), и постоянный оратор соловьевских эфиров по фамилииМихеев заявлял, что "главная цель - выявить тех, кто этим проектом занимается здесь", и Сергей Кургинян в полном отчаянии вывешивал в воздух вопрос: "Его хотели сажать, а почему он не сел?! Это происки ЦРУ?! Это дитя Йеля? Да он по-английски говорит с трудом! Кто это сделал? Кто сделал этого мальчика? Кто его защитил? Я могу получить внятный ответ?!" "Вы же знаете ответ! - загадочно отвечала ему Маргарита Симоньян. – Все знают!" Ну, Кургинян ответа очевидно не знал, раз спрашивал. И я тоже, например, понятия не имею, кто эти люди, и мне было бы очень интересно услышать их имена, но Владимира Соловьева, как я заметила, этот поворот сюжета совершенно не интересует, он этой лавочке развернуться не дает и всякий раз маниакально сворачивает разговор на "иностранное орудие в руках иностранцев", что, конечно, слушать в сто раз скучнее, чем про "кремлевское орудие в руках кремлевских".



Так вот я не знаю, зачем Навальному придумали такую раскрутку, пусть и со со знаком "минус", потому что вдобавок к шпиону, предателю и местами "проекту вертикали" (что, как ни парадоксально, тоже несёт негативную коннотацию) он ещё и хулитель ветеранов, ему даже специальный процесс придумали, чтобы он там срывался. Хотя это понятно всем, кто в теме, что он срывается не на ветерана, а на тех, кто заставил 90-летнего старика участвовать в судебной тяжбе. Я (прямо как С.Кургинян) не знаю, кто и почему придумал всю эту кампанию, но благодаря тому же федеральному эфиру я знаю, к чему этот замысел приведет.



Дело в том, что там есть еще один формат, в последние месяцы посвященный Навальному, программа "60 минут", в "экспертную" бригаду которой, в отличие от соловьевских эфиров всё-таки запускают одного человека, а именно Бориса Надеждина, который способен сказать: агрессивные проявления на протестных акциях, о которых только и идет речь в ток-шоу - это исключение, а не правило; а сам Навальный, конечно. никакой не иностранный шпион. То есть Надеждин способен сказать крамолу, но на тех же условиях, на каких крамолу говорили проукраинские украинцы. То есть остальные гости про хулиганство, шпионство и пр. говорят свободно и в полнейшей тишине, а Надеждина, едва он открывает рот, немедленно начинают задергивать оба ведущих, перебивать остальные "эксперты" и закрикивать - Пётр Толстой. Ну так вот он в одном из последних эфиров, как обычно, посвященных Навальному, буквально "прорываясь сквозь револьверный лай", умудрился заявить, что все это мы уже проходили в 80-е годы. Именно это.

Что вот была небольшая оппозиционная кучка, которую сажали в тюрьмы, психушки, обзывали "иностранными агентами", высылали, и потом, во многом благодаря им, появился Горбачев, а потом и вовсе Ельцин, которого поначалу тоже пинали и оскорбляли и к которому потом те же, кто пинал и оскорблял, бросились в услужение, для начала избрав председателем Верховного совета России. То есть Надеждин, видимо, полагает, что дело пропаганды идет по спирали. Сначала ей верят, поэтому она отлично обслуживает систему, как было в советские годы, потом ей перестают верить, и чем яростнее она надрывается против оппонентов системы, тем сильнее она работает против самой системы, как было с Ельциным. Потом ей опять верят, потому что она становится страшной, изощрённой, массированной, она возвращается к тому типу пропаганды, про который публика уже совершенно забыла, поскольку при Горбачеве и Ельцине жила в условиях нормальной (разной) прессы, а на фоне войны и аннексии эта новая путинская пропаганда берет публику за горло и утаскивает её за собой в пучину ненависти. Но годы идут! Идут годы. Растет интернет. Спираль делает очередной виток. Пропаганда, всей своей массой обрушившаяся на Навального, в итоге сделает из него нового Ельцина. Конечно. Потому что ей больше не верят, как верили в 2014-м.



Входило ли это в планы тех, кто выписывает телевидению вот тот "навальный" сценарий, который мы сейчас видим? Едва ли. Но если входило, Маргарите Симоньян известны имена этих партизан.

Елена Рыковцева – журналист Радио Свобода



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