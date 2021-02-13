Штаб Навального в Челябинске сообщил об обыске в своем офисе

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе штаба сторонников оппозиционного политика Алексея Навального в Челябинске в отсутствие его работников и адвокатов. Об этом 13 февраля сообщается в твиттере организации.
Когда, кем и по какому делу проводился обыск — неизвестно, его следы активисты обнаружили уже после того, как он был проведён. Обыски прошли и на съёмной квартире работников штаба, — говорится в сообщении.
12 февраля полицейские провели обыск у администратора чата штаба Марии Макаровой, — передаёт "ОВД-инфо". Она и глава штаба Артём Яумбаев привлечены в статусе подозреваемых к уголовному делу о перекрытии дорог протестующими. По вменённой статье им грозит до трёх лет лишения свободы.
- Акции в поддержку политика Алексея Навального прошли в городах России 23 и 31 января, были задержаны тысячи участников, многие из них по решению судов были отправлены под административный арест.
- Возбуждено уже около 90 уголовных дел, — передаёт канал "Настоящее время": за перекрытия дорог протестующими, применение насилия к сотрудникам правоохранительных органов, привлечение несовершеннолетних к опасным действия и о нарушении санитарных правил во время пандемии.
- Ключевые сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Навального и московского офиса политика отправлены под домашний арест. Глава сети его региональных штабов Леонид Волков заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.