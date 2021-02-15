"Коммерсантъ": из Росгвардии решили уволиться девять генералов

За последние несколько месяцев из Росгвардии решили уволиться девять генералов. Рапорты об уходе были поданы на фоне уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Об этом сообщает "Коммерасантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, собравшихся увольняться генералов, можно условно отнести к команде Милейко. Источники "Коммерсанта" сообщают, что отставки связаны уходом на пенсию и "организационно-штатными изменениями в службе".

Генерал-лейтенант Сергей Милейко был задержан в октябре 2020 года в рамках расследования дела об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2012 году жена военного незаконно получила нежилое помещение в доме для военнослужащих в Балашихе, где позднее открылась парикмахерская. Также Милейко проверяют на причастность к махинациям с контрактами на поставку обмундирования в Росгвардию. Милейко подал в отставку ещё в 2019 году после того, как в отношении него была проведена проверка.