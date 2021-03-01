Лицом к событию. Чем Горбачев лучше Ельцина и Путина?

Путь реформ в России, по замкнутому кругу или по спирали, обсуждают историк в прошлом народный депутат СССР Виктор Мироненко и член Политкомитета партии «Яблоко», в прошлом народный депутат России и Госдумы Виктор Шейнис. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31129215.html
Другие материалы
-
01 марта 2021
Лицом к событию. "Спутник" не стал победой Путина
-
26 февраля 2021
Лицом к событию. Дело Бориса Немцова живет, но не побеждает?
-
25 февраля 2021
Лицом к событию. Лубянский шум против Алексея Навального
-
24 февраля 2021
Лицом к событию. Советская армия, чеченская депортация
-
19 февраля 2021
Лицом к событию. "Ветер перемен" или "План Крепость"?
-
18 февраля 2021
Лицом к событию. "Навальный себя вычеркнуть не позволит"