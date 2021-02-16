В США создадут комиссию по расследованию штурма Капитолия

Конгресс США создаст независимую комиссию по расследованию штурма Капитолия 6 января.

Об этом в письме коллегам-демократам объявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она отметила, что экспертная группа будет создана по образцу аналогичной комиссии, учреждённой после атак 11 сентября 2001 года.

Как сказала Пелоси, комиссия должна расследовать, а затем сообщить о фактах и возможных причинах, связанных с "внутренним террористическим актом" и "вмешательством в процесс мирной передачи власти в стране".

Ранее спикер Палаты поручила отставному генералу Расселу Оноре оценить, какие меры необходимо принять в дальнейшем с учетом атаки на Конгресс. На основе этого анализа законодатели должны определить, выделять ли дополнительные средства на усиление безопасности парламента и его членов.

Идея создать такую независимую комиссию находит всё больше сторонников как среди демократов, так и республиканцев после того, как Сенат 13 февраля оправдал экс-президента Дональда Трампа на суде по импичменту. Ряд его сопартийцев-республиканцев заявляют, что поддержат расследование событий начала января, когда радикальные сторонники Трампа штурмовали Капитолий в попытке сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах президента.

На прошлой неделе Сенат проголосовал по обвинению в подстрекательстве к мятежу, выдвинутое в отношении Трампа, 57-ю голосами "за" и 43-мя – "против". Импичмент поддержали семеро республиканцев. Но этого не хватило, чтобы собрать две трети голосов для утверждения обвинения, выдвинутого Палатой представителей.

Защита Дональда Трампа на слушаниях в Сенате называла судебный процесс "неконституционной" и "возмутительной" попыткой политической мести бывшему президенту со стороны Демократической партии.