В Красноярске учителя унижали школьников за отказ маршировать

В Красноярске учащиеся 11 класса школы №155 пожаловались на учителя и завуча, которые унижали их за отказ от строевой подготовки к 23 февраля. Об рассказали издание "Проспект Мира" и "ТВК Красноярск".

Один из школьников рассказал "Проспекту Мира", что учителя заставляли их заниматься строевой подготовкой после занятий. По его словам, многие ученики выпускного класса после уроков занимаются с репетиторами и посещают дополнительные занятия.

"Я и несколько человек в классе, кто не побоялся высказать свое мнение, отказались от данного мероприятия, на что завуч начала кричать и нести полнейший абсурд, связанный с Великой Отечественной войной, хотя это абсолютно никак не связано, начала намекать на то, что мы не мужчины, после чего выгнала нас из класса." – рассказал школьник.

15 февраля учитель ОБЖ начал проводить строевую подготовку вместо ранее заявленной темы урока. Школьник и его друг отказались в ней участвовать, за что подверглись унижению со стороны педагога. Они передали редакциям записи, по их словам, разговора с учителем. На них преподаватель ОБЖ заявляет, что отказ маршировать это "желание идти против системы", и что из-за этого у них могут быть проблемы в отношениях с женщинами.

"У вас отличие начинается по гендерным признакам. Если у мужчин болтается между ног, это не значит, что он мужчина. Это особь мужского пола, которая ведет себя как капризные девочки. Девочки часто так себя ведут в определенные дни. У мальчиков такое же бывает, к сожалению." – сказал педагог.

Затем учитель поделился своим опытом работе в "зоне". Преподаватель ОБЖ рассказал ученикам об "опущенных", о том, что у них "не отбирают конфеты", и что обратной дороги для таких людей нет. По словам школьников, учитель также угрожал, что класс будут сдавать нормативы три недели вместо трех дней.

В школе №155 "ТВК Красноярск" сообщили, что в учреждении проводится проверка. В управлении образования уточнили, что учитель временно отстранен от уроков.