"Дети не дураки". Власти решили, что школьникам не хватает воспитания

С 2022 года в российских школах появятся должности советников директоров школ по воспитанию. Они должны будут обсуждать со школьниками, в том числе, политические темы и митинги. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Кремле. Конкурсы на эти должности пройдут во всех российских регионах.

О конкурсах "Навигаторы детства" на такие должности в школах сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, их уже провели в 10 пилотных регионах, а с 1 марта там появятся ставки советников-воспитателей. Для них предусмотрена ежемесячная надбавка в 15 тысяч рублей. Всего в России более 40 тысяч школ.

Источник "Коммерсанта" уточнил, что тема участия подростков в протестах обсуждается "на самых верхах", поэтому Кремль сейчас намерен активизировать все молодёжные проекты.

За этот проект отвечает созданное в 2015 году Российское движение школьников (РДШ), которое курирует администрация президента. Возглавляет РДШ 33-летняя Ирина Плещева – до этого она работала в прокремлёвском движении "Наши" и Общероссийском народном фронте (ОНФ).

По словам Плещевой, основной задачей советника-воспитателя будет общение с молодёжью "на их темы": "Нужно знать язык и мемы, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, музыку, которую они слушают, вести соцсети". Плещева подчеркнула, что особое внимание надо уделять подросткам, которых задерживали на несанкционированных акциях: "Нужно, чтобы они не чувствовали злобу и что они покинуты".

В интервью Радио Свобода Ирина Плещева заявила, что создание новых должностей никак не связано с возможным участием школьников в акциях в поддержку Алексея Навального, и никаких политинформаций советского типа советники-воспитатели проводить не будут:

Это заинтересовало СМИ другого толка - в разрезе обсуждения с детьми политики

- Этому проекту уже полгода, он был начат еще в прошлом году. Если помните, в мае месяце Госдума вовсю обсуждала проект патриотического воспитания, и о создании этих ставок было объявлено именно там. Полгода ведется работа, объявлены конкурсы. Но сейчас произошла подмена понятий. Раньше все это было интересно только "Учительской газете" и агентству ТАСС. Но после того, как три недели назад произошли определенные политические события, это заинтересовало СМИ другого толка – именно в разрезе обсуждения с детьми политики .

- То есть вы хотите подчеркнуть, что это нововведение – создание новых должностей в российских школах – никак не связано с возвращением Алексея Навального и акциями протеста?

Педагоги говорят, что им просто физически не хватает времени на детей

- Именно так. Вопрос в том, что эта тема почему-то стала вдруг интересна в разрезе политической истории. Дело в том, что у нас очень давно история воспитания вообще ушла из школ. Школа превратилась в хороший, удобный образовательный сервис, где дети занимаются только тем, что получают образование. И педагоги заняты только тем, чтобы пройти с ними образовательную программу. Это я на собственном опыте могу сказать, потому что, как только я пришла работать в "Российское движение школьников" в сентябре, я устроилась педагогом-организатором в одну из подмосковных школ. Я понимаю, что дети, кроме образования, в школе мало что получают. У них нет больше никаких возможностей, в том числе, и нормально общаться друг с другом, кроме как только через соцсети. Тем более еще случилась пандемия, которая наложила кучу разных ограничений. Педагоги говорят, что им просто физически не хватает времени на детей.

- А чем будут заниматься эти советники директоров по воспитанию, что будет входить в их должностные обязанности?

Будем честны - школьникам мало интересна политика

- В их должностные обязанности будет входить работа с детским коллективом, определенная коммуникация с детьми, возможность их выбора и самоопределения, интеграция в разные общественные проекты. После 1 сентября один из наших мальчишек обратился к президенту с просьбой легализовать киберспорт в школах. И мы сейчас, например, проводим в школах Кибер-спортивную лигу. Если ребенку интересно заниматься волонтерством, то есть большой волонтерский проект "Добро не уходит на каникулы". Если детям интересно как-то граждански самовыразиться, то, например, есть история "Шеф в школе". Мы делали этот проект с известным шеф-поваром Константином Ивлеевым. Мы мониторим школьное питание, в том числе смотрим, насколько оно качественное, насколько оно горячее, ставим оценки в школах и так далее. Если интересна зоозащита, а у нас большой тренд, мы помогаем зверушкам, ходим в приют и так далее. Давайте будем честны - вообще школьникам очень мало интересна политика. Если посмотрим контент Тик-тока, если вычесть последние три недели, когда ребята были спровоцированы погулять, то детей там больше интересовало, кто как танцует, кто какие мемы делает, и кто в кого влюбляется. Честно говоря, в пубертатный период интересуют другие вещи, а не политика.



- Хорошо, а где предполагается набирать кадры на эти должности? И кто будет финансировать этот проект?

Кадры - это студенты старших курсов педагогических ВУЗов и вожатые

- Во-первых, это входит в систему проекта "Образование", который недавно заслушивали сенаторы в Совете Федерации, и его подписал министр просвещения. Это что касается финансирования. Что касается кадров, то это студенты старших курсов педагогических ВУЗов, это люди, имеющие опыт вожатской деятельности. Если кто не знает, у нас в стране тысячи людей, которые участвуют в конкурсе "Вожатые страны", являются кадровым резервом "Артека", "Орленка" и других российских центров. Люди, которые работают на сменах с детьми. Это люди, в том числе, и работающие в школах, если они подходят по критериям и пройдут все отборы. Отбор будет проходить экспертами из Института им.Герцена.

- То есть политинформаций в школах не будет?

В отношении засидевшихся дома детей была произведена провокация

- Речь не идет о политинформациях, речь идет о коммуникации с детьми. Смысл этой коммуникации - уметь отвечать на вопросы, которые их интересуют. Если говорить о последних событиях: я считаю, что в отношении засидевшихся дома во время пандемии детей, не знающих, чем себя занять, была произведена провокация. Они получили эту рассылку, некий укол активизации. И решили пойти погулять. К сожалению, педагогический состав и родители не были к этому готовы. А с детьми надо было поговорить, вот и все. Но это долгая, интересная педагогическая работа, не имеющая никакого отношения к политрукам, - полагает Ирина Плещева из "Российского движения школьников".



Политолог Константин Калачев уверен, что новые должности в российских школах вводятся как раз из-за того, что власть напугана возможным участием подростков в оппозиционных акциях. Но он уверен, что очередной проект по работе с молодежью потерпит фиаско:

Любое излишнее движение на молодежь приведет к обратной реакции

- Этот проект ведет Ирина Плещева, которая возглавляет "Российское движение школьников". До этого она состояла в движении "Наши", работала в администрации Московской области и "Российском народном фронте". Давайте вспомним судьбу движения "Наши". Оно закончилось уже давно, и значительная часть его активистов сейчас настроены оппозиционно. Они были разочарованы, что перспективы, которые им нарисовали, так и не были реализованы. У них были завышенные ожидания, они разочаровались, а некоторые из них, насколько я знаю, стали критиками власти. Если говорить о новых должностях в школах - любое излишнее давление на молодежь может привести к обратной реакции. Каждое действие вызывает противодействие. Если мы вспомним политинформации советских времен, не скажу, что они были так уж эффективны. Если сейчас в школах появятся "комиссары" или воспитатели, которые будут объяснять детям опасность участия в митингах, они только подогреют к этому интерес. Вообще, для власти лучше, если молодежь будет аполитична, а для этого нужно развивать сеть кружков и секций, каких-то доступных образовательных учреждений, то есть дать возможность молодежи заниматься тем, что ей нравится, не втягивая ее в политику.

- Инициаторы проекта и создания в школах новых должностей утверждают, что в этом нет никакой политики...

Эта история - попытка втянуть молодежь в политику на стороне власти

- Я думаю, эта история – это как раз попытка втянуть молодежь в политику на стороне власти. Кто-то, может быть, встанет на сторону власти, но большая часть, особенно с учетом того, как это может быть скучно, уныло, назидательно и неубедительно, может заинтересоваться оппозицией. В общем, не буди лихо, пока оно тихо. Я, конечно, понимаю, что под это будут выделены бюджеты, куча людей будет занята, куча людей найдет себе работу и везде и всюду поставят галочки. Но как педагог по образованию, как бывший учитель могу сказать, что воспитывать молодежь можно только личным примером, но никак не лекциями о международном положении или "пятой колонне". Так что я к этой идее отношусь весьма скептически. Зная детей, и своих детей в том числе, полагаю, что это у них точно не вызовет энтузиазма, - уверен политолог Константин Калачев.

Детский психолог Светлана Качмар напоминает, что в последние годы из российских школ исчезли психологи, логопеды и другие специалисты, не связанные с преподаванием школьных предметов: их сократили из-за нехватки финансирования. Так что ей не совсем понятно, из каких бюджетов будет оплачиваться труд новых советников-воспитателей, в высокой квалификации которых она сильно сомневается:

Наши дети не настолько глупы, чтобы "втюхать" им какую-то информацию

- Если смотреть широко, там действительно объявлен конкурс не на политинформатора, а на воспитателя. Они говорят о возвращении воспитательной работы, которая должна производиться комплексно. Как это делали пионервожатые в советское время. Они занимались не только политической и идеологической подготовкой, но и всякими культмассовыми мероприятиями. Но мне кажется, что времена изменились. Я уверена, что новые работники не будут достаточно подкованы для того, чтобы разговаривать с детьми о политике. А наши дети не настолько глупы, чтобы не заметить давления и попытки "втюхать" им какую-то информацию. Более того, я вижу, что этим проектом занимаются люди, которые раньше были в движении "Наши". Куда это движение не прикладывали, сколько финансирования на него не выделяли, оно так и не встроилось в нашу повседневную жизнь. общество его не приняло.

​- Тем не менее, эти новые люди приходят в российские школы…

Скорее всего, это будет организовано в форме классных часов с навязанной повесткой дня

- Помните, в школах вводили курс ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики - Р.С.), против которого многие выступали? Его изначально планировали как предмет, состоящий из многих разных курсов. Можно было выбирать изучение религии, светской этики и так далее. На практике оказалось, что это организовать невозможно, и будет какой-то общий культурологический курс "Основы религий" и все. Если не очень понятно содержание образовательного стандарта, он и не будет работать. Понятно, что сейчас Министерству просвещения необходимо как-то реагировать на повестку дня. Это такая логика чиновников: надо что-то делать – и вот мы что-то делаем. Скорее всего, это будет организованно в форме классных часов с какой-то навязанной повесткой дня, но дети же не дураки. Дети прекрасно все понимают. Сила детей в том, что они могут обсмеять любую инициативу, как это обычно и происходит. Кроме того, эти новые кадры – не очень хорошая идея с финансовой точки зрения. Кто будет оплачивать эти 15 тысяч каждому новому педагогу? Региональные бюджеты. А это наши с вами деньги. При этом ранее из школ посокращали психологов, логопедов, завучей по воспитательной работе. Но сейчас Министерству просвещения можно указать: вы убрали из школ всю воспитательную работу, а теперь пытаетесь замести следы, вводя какие-то новые ставки. Мы должны требовать возвращения этих специалистов, - говорит детский психолог Светлана Качмар.

По мнению сопредседателя профсоюза "Учитель" Всеволода Луховицкого, приход в школу новых людей "ничего, кроме смеха, не вызовет", поскольку "ни один нормальный ребенок не будет искренне разговаривать с посторонней тетей". Кроме того, он уверен, что найти специалистов, желающих воспитывать школьников за 15 тысяч рублей в месяц, будет сложно:

Проект забудется через несколько месяцев - не будет желающих работать за 15 тысяч рублей

- Если я правильно понимаю, речь идет не прямо о воспитателях – политических трактователях, а о так называемых помощниках или советниках директоров по воспитанию. Насколько реально и осмысленно это реализовать? Думаю, этот проект чиновников, скорее всего, забудется через несколько месяцев. Он не может быть реализован по многим причинам. Во-первых, потому что неоткуда взять людей. В России около 50 тысяч школ, и представить себе, что сейчас найдутся 50 тысяч добровольцев, которые за 15 тысяч рублей в месяц будут готовы заниматься воспитанием школьников, я не могу. Это заведомо рухнет просто потому, что не будет желающих.

- А если кому-то из учителей предложат подработать?

Что бы они не говорили, это будет восприниматься детьми как повод для мягких и не очень шуток

- Это уже совсем другой вопрос. Пока речь идет о том, что это будут именно специальные воспитатели. Кроме того, ни этих людей, ни учителей, кроме преподавателей обществознания, никто и никогда не учил разговаривать с детьми серьезно на правовые, политические, гражданско-правовые темы. Что будут говорить детям эти воспитатели? Что бы они ни говорили, это будет восприниматься детьми как повод для мягких или не мягких шуток. Дети совсем не глупые люди и очень хорошо понимают, когда с ними разговаривают для галочки и когда с ними разговаривают умные люди, хорошо знающие предмет. Совсем другое дело, когда с детьми будет говорить человек, взявшийся за такую фантастическую должность. Если среди учителей такие найдутся, то я буду крайне удивлен. Учитывая, что учителя сейчас и так перегружены, каждый учитель тащит по 1,5-2 ставки, если человек еще при этом скажет: я хочу подзаработать на халтурной работе, то дети тоже будут к этому относиться как к халтурной работе. То есть даже если это будет введено формально, это не даст тех результатов, которых они хотят. Но я подозреваю, что никаких серьезных результатов Министерство просвещения и не хочет. От него потребовали как-нибудь отреагировать на вызовы времени, ну, вот оно и отреагировало, как положено чиновникам реагировать на какой-то приказ сверху, - говорит сопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий.



В акциях в поддержку Алексея Навального, прошедших 23 и 31 января, участвовали школьники. Сообщалось о по меньшей мере пятистах задержанных несовершеннолетних. Накануне акций протеста 23 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий. Обвинение по этому делу предъявлено ближайшему соратнику Навального Леониду Волкову. Пии этом сам Волков призывал родителей не отпускать детей на акции. В вовлечении несовершеннолетних в митинги обвинил организаторов акций президент Владимир Путин, заявив, что "так поступают террористы, которые впереди себя гонят женщин и детей". Социологи и антропологи провели выборочный опрос участников акции 31 января, и выяснили, что на митингах присутствовало не более 2% несовершеннолетних. Основной контингент участников нынешних акций – это люди 18–24 лет (24%) и 23–35 лет (42%).