Главный редактор "Медиазоны" подал в ЕСПЧ жалобу на российские власти

Главный редактор российского издания "Медиазона" Сергей Смирнов обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на российские власти. Журналист был арестован в Москве за перепубликацию шутки о самом себе в твиттере. Суд признал его за это виновным в призывах к участию в несогласованной акции протеста в поддержку Алексея Навального.

В жалобе отмечается, что российские власти в деле Смирнова нарушили сразу несколько статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, — передаёт представляющий его интересы правозащитный проект "Апология протеста".

В частности, речь идёт о нарушении статей о праве на свободу, на справедливое судебное разбирательство, о свободе выражения мнения, о свободе собраний, о праве на наказании исключительно на основании закона и о запрете на дискриминацию. Кроме того, Смирнов обращает внимание на нарушенное, с его точки зрения, праве на апелляцию и на бесчеловечные условия содержания после ареста.

Поводом для ареста Смирнова стало сообщение в его социальных сетях, где он ретвитнул запись, в котором его называют солистом группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, отдалённо похожим на него внешне.

В записи использовалась агитация штаба сторонников Алексея Навального за участие в несанкционированной акции протеста. Суд посчитал, что такой публикацией Смирнов организовывал незаконное мероприятие в поддержку оппозиционера 23 января.

Изначально полиция составила на него протокол об участии в демонстрациях, несмотря на то, что тот день он не выходил из дома. На судебном заседании он отметил, что не призывает к участию в акциях, так как не участвует в них сам, а только освещает как журналист.

Позднее Мосгорсуд сократил срок ареста Смирнова до 15 суток c 25. Его адвокат Александр Передрук уверен, что суды никак не ответили на главный аргумент заявителя, что переопубликованная им запись не содержала сведений о проведении публичного мероприятия в принципе, а также месте и городе его проведения.

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