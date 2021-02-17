В Иркутске из-за жалоб на пытки уволен начальник СИЗО-1

Начальник следственного изолятора №1 Иркутска, известного из-за жалоб заключенных и задержанных на пытки, полковник Игорь Мокеев уволен из Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил создатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин со ссылкой на два источника - в прокуратуре и следственном изоляторе. Позже эту информацию подтвердила пресс-служба ФСИН.

21 января стало известно о том, что управление ФСИН по Иркутской области отстранило от работы руководителей следственного изолятора №1 Игоря Мокеева вместе с начальником исправительной колонии №6 в Иркутске. В ФСИН это объяснили проверкой пыток в учреждениях ведомства, ранее подтвержденных омбудсменом.

Ранее родственники одного из заключённых Кежика Ондара заявили о пытках в СИЗО. По словам сестры Ондара, её брату вставляли в прямую кишку кипятильник, который там взорвался. Травмы заключённого, которому провели уже две операции, подтвердила уполномоченный по правам человека Иркутской области Светлана Семёнова. Ондар останется инвалидом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования заключенного, которого пытали с целью получить признание в участии в бунте в ангарской колонии №15 . Обвинение предъявлено четырём сотрудникам СИЗО. Правозащитники намерены добиться возбуждения еще одного уголовного дела - о принуждении к даче ложных показаний.