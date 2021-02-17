Госдума приняла закон о внесудебной блокировке предвыборной агитации

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении, законопроект о блокировке предвыборной агитации в интернете. Текст предполагает, что доступ будет закрываться к нарушающим выборное законодательство материалам. Оппозиция опасается, что документ направлен против неё. Одновременно принят закон, кратно увеличивающий штрафы за неправомерную агитацию.

Голосование за законопроекты прошло в среду, 17 февраля. За первый проголосовали 302 депутата, против – представители всех оппозиционных фракций в составе ста человек. Документ, внесённый в парламент группой единороссов, позволяет блокировать в сети со дня назначения выборов до истечения пяти дней после объявления их результатов предвыборную агитацию, которую власти посчитают нарушающей избирательное законодательство.

Решение будет приниматься во внесудебном порядке – по обращению избирательных комиссий в Роскомнадзор. Незаконной считается агитация, не оплаченная из предвыборного фонда кандидатов, размещённая за день до дня выборов, опубликованная органами государственной власти или членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Кроме того, прямо перед выборами запрещено публиковать результаты социологических опросов.

Представители оппозиционных фракций отмечают, что документ может наказывать граждан за выражение политической позиции. Кроме того, они отмечают, что законодательство о выборах зачастую применяется выборочно – только против противников власти. Аналогичное мнение высказали в комментариях газете "Коммерсантъ" представители проектов "Объединённые демократы" и "Голос".

В среду депутаты Госдумы проголосовали ещё за один предвыборный законопроект – об увеличении штрафов за незаконную агитацию. Граждан теперь можно штрафовать на сумму до 20 тысяч рублей, должностных лиц – до 50 тысяч, компании – до 500 тысяч. Раньше штрафы за те же нарушения составляли до полутора, двух и 30 тысяч соответственно.