Стабилизация или стабилизец?

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о стабилизации пандемии. Удмуртия уже отменяет масочный режим: глава региона заявил, что якобы там переболела половина населения, хотя по официальным данным 23 тысячи из полутора миллионов.

Оптимизм властей России вызывает сомнения. Росстат 8 февраля опубликовал данные о смертности в России за 2020 год. В стране с апреля и по 31 декабря 2020 года избыточная смертность составила 358 257 человек. Рост на 17.8% по итогам 2020 г. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что избыточная смертность: "суровая реальность, в которой мы живем .. в эпоху пандемии". По мнению ряда экспертов, Россия может оказаться на 1-м в мире по числу жертв коронавируса на душу населения.

Согласно утечкам из Кремля в своем послании в конце февраля Путин пообещает выделить из ФНБ до 500 миллиардов рублей на поддержку экономики и пострадавших от пандемии групп населения, чтобы обеспечить победу «партии власти» на выборах в Госдуму. Однако есть прогнозы, что выходить из кризиса России будет сложнее, чем многим странам, оказавшим масштабную помощь населению и бизнесу.

Каковы демографические и экономические перспективы России в 2021 году? Будет ли ухудшаться социальная обстановка, создавая базу для новых протестов? Обсуждают независимый демограф Григорий Ракша и доктор экономических наук Игорь Николаев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 10 февраля в 19:05