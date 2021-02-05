Протест отступает на выборы?

После трёх подряд акций протеста 23, 31 января и 2 февраля и массовых задержаний более чем 10 000 человек Алексей Навальный и его соратники приняли решение временно воздержаться от уличных манифестаций. Об этом заявил руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков: «Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени... Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами» .

Многие сторонники Навального разочарованы, другие относятся к решению с пониманием.

Давление на Путина продолжается. За немедленное освобождение Навального выступил президент США Джо Байден. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам ЕС Жозеп Боррель призвал к освобождению Алексея Навального и расследованию его отравления. Он заявил об этом на переговорах в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Сам Алексей Навальный 5 февраля выступал в Бабушкинском суде по делу о якобы "клевете" на ветерана.

Как изменится политическая ситуация теперь?

Обсуждают член Политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, участвуют глава регионального отделения партии "Яблоко" в Татарстане Руслан Зинатуллин, аналитик проекта "ОВД-Инфо" Григорий Дурново.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 5 февраля в 19:05