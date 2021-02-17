Верховный суд Беларуси начал слушания по делу Виктора Бабарико

В Верховном суде Беларуси начался процесс над бывшим руководителем "Белгазпромбанка" Виктором Бабарико, который из-за ареста в прошлом году не смог зарегистрироваться кандидатом на выборах президента страны.

Вместе с Бабарико обвиняемыми по делу о финансовых махинациях проходят еще 6 человек.

На слушаниях в среду судья Игорь Любивицкий отклонил сразу несколько ходатайств, поданных защитой экс-банкира. Среди них была просьба о переводе Виктора Бабарико из СИЗО под домашний арест, а также ходатайство о присутствии на процессе журналистов независимых изданий.

Виктор Бабарико был арестован в июне вместе с сыном Эдуардом после того, как объявил о намерении баллотироваться на пост президента. Обоим было предъявлено обвинение во взятках, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

За три дня до ареста Бабарико белорусские власти взяли "Белгазпромбанка" под свой контроль, задержав более 10 высокопоставленных менеджеров по подозрению в мошенничестве.

Все арестованные по этому делу называют преследование политически мотивированным.