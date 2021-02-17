Законопроект о налогообложении криптовалют прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении

доходов от операций с криптовалютами. Жителям России необходимо будет подавать декларацию в налоговые органы, если сумма совершенных за год операций с криптовалютой превысит 600 тысяч рублей.

За неуплату нарушителю грозит штраф в размере 40 процентов от необходимой суммы, за отказ декларировать и неверное декларирование – десять процентов, а за нарушение сроков подачи декларации – 50 тысяч рублей.

Документ признает цифровую валюту имуществом, на которое распространяются соответствующие права собственности и возможность отстаивать их в суде. Рассматривается возможность внесения точного перечня криптовалют в Гражданский кодекс.

17 февраля цена самой популярной криптовалюты — биткоина — побила очередной исторический рекорд и превысила 51 тысячу долларов.

В июле 2020 года в России был принят закон, запрещающий криптовалюты как платёжное средство. Однако ими можно торговать.