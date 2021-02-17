Евросоюз недополучил треть от запланированных доз Pfizer

Евросоюз недополучил порядка 10 миллионов доз Pfizer, сообщает Reuters. Это составляет треть от запланированных поставок.

К середине прошлой недели поставщик передал Евросоюзу 23 миллиона доз американо-немецкой вакцины против COVID-19. Производитель отказался комментировать информацию о задержках, ссылаясь на конфиденциальность графика поставок.

Производитель обязался поставлять Евросоюзу по 3,5 миллиона доз еженедельно начиная с января. В прошлом месяце произошел временный сбой, который, как сообщалось, был связан с перестройкой производства с целью его последующего ускорения.

Тем не менее, недостающие ныне дозы относятся к самой первой – декабрьской – партии: из 12,5 миллионов доз, запланированных к поставке в декабре прошлого года, ЕС получил только 2 миллиона. Неназванный официальный источник сообщил агентству, что компания пообещала восполнить недостачу к концу марта.

В настоящее время Евросоюз имеет два контракта с Pfizer на поставку 600 миллионов доз вакцины.

Одним из мировых лидеров по скорости вакцинации населения является Израиль: там первую дозу получили уже более 75 процентов населения. В ОАЭ этот показатель составил 50 процентов, в Британии – выше 20 процентов, тогда как в странах Евросоюза – в среднем 5 процентов. В первую очередь уколы получают наиболее уязвимые слои населения – медики, учителя и лица старшей возрастной группы.