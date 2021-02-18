Царь Феликс Андропов. Споры о памятнике на Лубянке

Ещё в начале февраля довольно разношёрстная инициативная группа, включающая, к примеру, Александра Проханова, Захара Прилепина и Лесю Рябцеву, предложила вернуть на Лубянку памятник Феликсу Дзержинскому.

Илья Ремесло:

Незаконный снос памятников крупным государственным деятелям, основателю спецслужбы – это всегда неуважение к истории страны.

Дзержинский сейчас – это символ сильной государственности, сильных спецслужб, давно вышедший за рамки чисто коммунистической парадигмы.

Восстановление памятника Дзержинскому – это не установка памятника революционеру или организатору репрессий, как нас пытаются в этом уверить.

Екатерина Винокурова:

Дзержинский - это уже уходящая в безвременье фигура, которую многие 30-летние уже не помнят, выйдя с уроков истории. Как, к примеру, многие не скажут с ходу, кто такой Бенкендорф или Зубатов(кроме тех, кто историей увлекается). То есть, для молодого поколения этот памятник - мимо, а старое поколение этот памятник разделяет. Все, Дзержинский - история, которую закрепить памятником уже не получится. Поезд уехал.

Кирилл Полтевский:

Представьте себе человека, который постоянно агитирует против власти. Которого власти на этом неоднократно ловят, судят, сажают в тюрьму. А потом он - скрывается в Германии. А потом - возвращается. И снова – за своё. А потом, наконец, власти его судят уже совсем по-серьёзному, осуждают на долгий срок и отправляют в дальнюю зону, чтобы он там сгнил уже окончательно. Но по дороге - он бежит.

А после – возглавляет боевые отряды революции. Берёт штурмом правительственные учреждения. А уж потом, когда революционеры победили, занимается расправами с теми, кого они победили. Это путинист? Да нет же, это Феликс Дзержинский. Нечто совершенно противоположное путинистам. Ночной кошмар таких, как путинисты. Мне совершенно непонятно, зачем путинисты хотят вновь поставить ему памятник. Соскучились? Ну, так он вернётся.

Кирилл Лятс:

Я уверен, возвращение Дзержинского ни в коем случае допускать нельзя! Это будет глумление над памятью миллионов, уничтоженных ВЧК-НКВД-КГБ-ФСБ, это плевок нам, победившим мрак в августе 91го.

Нельзя оставаться безучастными. Возможно, это наш последний рубеж.

Дмитрий Шушарин:

А я за то, чтобы встал Дзержинский над площадью, которую переименуют в его честь. И станцию метро тоже. Никакого ханжества, никакого лицемерия. Ежели есть свинину, то пусть по бороде течет. Может, кто-нибудь обратит внимание на что-то другое, кроме похождений Навального. На законодательство последних двадцати лет, на суды по делам о госизмене, на пыточное следствие, на убийства по всему миру.

Голосую за Дзержинского, потому что это стильно, современно и трендово.

Андрей Игнатьев:

Контекстуально Дзержинский, конечно, фигура исключительно важная, знаковая, практически равная Жукову, один из тех немногих, кого действительно следует помнить, а не забыть как страшный сон, помнить хотя бы в назидание потомкам, чтобы не забыли, из какой именно шинели выросло советское государство и много чего ещё.

Володя Берхин:

Противников и сторонников памятника Дзержинскому на Лубянской площади мог бы примирить какой-то компромиссный вариант.

Поставить, например, только нижнюю половину памятника.

Или, например, поставить памятник кверху ногами - на фуражку, в идеале замуровав голову в пьедестал.

Или положить его горизонтально - тоже, думаю, нормально будет.

И все довольны.

Спустя неделю уже другая группа (в которой, например, были Аркадий Малер, Егор Холмогоров и Кирилл Фролов) предложила поставить на том же месте Ивана Третьего.

Илья Крамник:

Повторю, раз обострение: на Лубянке надо ставить памятник основателю России как единого независимого государства, великому князю Московскому Ивану III, государю всея Руси.

И раз уж Феликс работы Вучетича был "композиционно безупречен", значит и Иван III должен быть тоже безупречен. Нет Вучетича? Найти. Не находится? Вырастить. Сколько времени ждать? А сколько понадобится, столько и. Может 5 лет, может 50.

Лев Симкин:

Новый кандидат - Иван Третий. Хорошо, не Четвертый. Между прочим, несколько лет назад на место железного Феликса хотели поставить Ивана Калиту, да комиссия при Мосгордуме отклонила.

Мы сегодня поем тебе славу.

И, наверно, поем неспроста, —

Зачинатель мощной державы

Князь Московский — Иван Калита.

Был ты видом — довольно противен.

Сердцем — подл… Но — не в этом суть:

Исторически прогрессивен

Оказался твой жизненный путь…

Коржавинские строки написаны в 1954 году. А на излете 90-х на автозаводе «Москвич» выпустили лимузин «Иван Калита», на нем какое-то время ездил Лужков. Он-то и предложил его так переименовать, ведь поначалу автомобиль назывался «Иван Грозный».

Дмитрий Орлов:

1. Много лет выступаю за установление памятника Ивану III в центре Москвы. Сегодня дискуссия о монументе на Лубянской площади предоставляет такую возможность.

2. Основатель государства Российского, строитель Московского Кремля и Успенского собора, победитель Орды и Литвы, политик, последовательно и твёрдо устранивший конкуренцию Москве за доминирование на Русской равнине (присоединив либо поставив под контроль Великий Новгород, Казань, Ярославль, Тверь, Рязань, Псков, Пермь, Чернигов, Курск, Брянск) - и ему до сих пор нет достойного памятника. Удивительно. При этом летняя резиденция Великого князя располагалась недалеко от Лубянки (в Старых Садах, на Ивановской горке).

3. Иван III - объединяющий общество в ценностном смысле государь и политик. Его образ - это образ последовательного консерватора, который тем не менее никого не оттолкнёт. Иван III - это «широкий центр». Те, кто, возможно, выступит против монумента, будут в откровенном, маргинальном меньшинстве.

4. На Лубянской площади нужна вертикальная доминанта - об этом я говорил ещё в 2007-м. Поэтому памятник должен быть значительным и «ростовым».

5. Не надо выносить вопрос о памятнике на Лубянке на референдум. С высокой вероятностью победит Дзержинский, а это не та победа, которая нам нужна. «Нам» - москвичам, россиянам, стране.

Кстати, о референдуме - он и правда возможен.

Ольга Федянина:

Тов. Венедиктов с радио рассказал, что теперь будет с Лубянской площадью. Главным словом в этом рассказе было слово "доминанта", произнесенное на полном серьезе. Звучит это гомерически смешно, хочется человека отправить в секс-клуб.

Короче, Лубянской площади "нужна доминанта". Так что теперь москвичам предложат проголосовать, кого именно в эту доминанту запихнут. То ли обратно Эдмундыча, здравствуй, дорогой, тридцать лет не виделись, скучаем, то ли Ивана Третьего, хотя не очень понятно, почему сразу не Четвертого. Соседи доминанты, говорят, лоббируют Андропова. Короче, ищем имя России в масштабах одной отдельно взятой площади и еще такое, чтобы людям из лубянских кабинетов было приятно на него смотреть в окошки.

Второе главное слово у Венедиктова с радио было слово "реваншизм". Им он обозначал тут группу заинтересантов, которые будут голосовать за возвращение Дзержинского на площадь. Имел он при этом, видимо, в виду, что если вы активный гражданин и против реваншизма, идите и голосуйте за Ивана Третьего, Филиппа Киркорова, Петра Первого, кто у нас там еще есть выше метр девяносто?

То есть реваншисты идут голосовать за каких-то этих, не-реваншисты за каких-то тех.

На самом деле, я так подозреваю, произойдет следующее. Народ, без разделения на реваншистов и нереваншистов, сообразив, что любого нового мужика в полный рост будут ваять заново по заказу, выбору и за деньги мэрии, - плюнет, махнет рукой и скажет: "вертайте Феликса".

И будет это выбор не между Дзержинским и Иваном Третьим, а между Салаватом Щербаковым и Евгением Вучетичем.

Так что вся надежда у нереваншистов на фальсификации и подлог.

Сергей Марков:

Памятник Дзержинскому на Лубянке будет точно, если вопрос вынесут на референдум. Даже москвичи выберут именно Дзержинского. И Россия будет рукоплескать. Это будет сигнал от народа к власти. Надо быть жёстче. Как Дзержинский. Жёстче с проблемами, стоящими перед страной. И жёстче с явными врагами страны типа Навального и тех, кто из элиты его поддерживает. Жёстче надо, жёстче. Твёрже. Это сегодня главное требование народа к власти.

Андрей Василевский:

Референдум о памятнике на Лубянке, разумеется, закончился бы в пользу Дзержинского, но не по политическим, а по культурно-психологическим причинам; дело не только в том, что Дзержинский на площади уже был, то есть это можно аутентично визуализировать, а памятник Ивану III это пока нечто воображаемое; дело в том, что о самом существовании Феликса Дзержинского знают (или хоть что-то слышали) гораздо больше людей, чем о том, кем был Иван III, увы, увы.

Егор Холмогоров:

Желание неокоммунистов повязать москвичей референдумом по Дзержинскому в условиях когда все агитационные рычаги у них - понятно.

При этом, разумеется, они постараются сделать так, чтобы референдум был не с выбором между Дзержинским и Иваном III, а между Дзержинским и пустотой.

На то, что человек наслушавшись телика и гоблинятины присунет и попадет в ад, им наплевать. Они и так погубили души большего числа людей, чем даже убили физически.

Но только референдум ничего не гарантирует, как не гарантировал ни референдум по СССР, ни референдум Да, Да, Нет, Нет.

В русской России никакого памятника Дзержинскому не будет. Вопрос в том наступит ли эта русская Россия мирно и эволюционно.

Или же через русскую революцию против навальнистской революции, которая обрушит нынешний режим.

Дзержинский, как и всегда, работает на революцию. Без национально-консервативных сил путинизм окажется в пустоте, прежде всего смысловой, и будет безоружен перед навальнизмом. А "левые" это очень лукавый союзник. В них бес революции и противостоять революции они не хотят и не могут.

Игорь Жулимов:

Неполиткорректный пост в двух частях.

Часть первая. С большим удивлением узнал из Особого мнения Венедиктовна на Эхе, что в Общественной палате Москвы готовится типа рейтинговое голосование по вопросу архитектурного облика Лубянской площади. Поди ж ты, изуродовав всю Москву вдоль и попрёк, вдруг озаботились «архитектурным» обликом отдельно взятой площади. Ка-рится, не надо «ля-ля». Скажите уж прямо, что принято решение о восстановлении памятника Дзержинскому. А то рейтинговое голосование, Андропов, Иван Третий (?!), ещё там кто-то, давайте сюда ещё и Всеволода «Большое гнездо» добавим, один фиг Дзержинского изберут. Кстати, Ивану Третьему в Кремле и так уже выдающийся памятник существует. Так что, не надо лепить троянского коня в виде Общественной палаты для того, чтобы восстановить Дзержинского. Конец первой части. Часть вторая. Памятник Дзержинскому на Лубянской (ранее одноименной) площади я всегда считал и считаю одним из шедевров скульптурного и архитектурного искусства. Он действительно украшал площадь, являясь её доминантой. Распахнутая шинель до пят (таких ведь на самом деле не носили) – это ведь чисто художественное и, на мой невежественный взгляд, очень удачное решение. Так что, этот скульптурный памятник являлся одним из лучших в Москве, не считая Пушкина. А уж по сравнению с нонешними церетеллиевскими петрами и прочая и прочая его вообще можно было смело под охрану ЮНЕСКО отдавать. То есть, я хочу сказать, что его ни в коем случае нельзя было сносить, в конце концов и большевики «Медный всадник» не снесли. Но… Но уж если снесли, то памятник создателю ВЧК ни в коем случае нельзя и восстанавливать, потому что сейчас это будет выглядеть не художественно-архитектурной, а тоталитарной реставрацией.

Комментаторы уже несколько раз упомянули Андропова, а ведь и это тоже реальная кандидатура! Экс-министр культуры Михаил Швыдкой заявил, что его фигура "будет понятна и объединяюща для всего общества".

Дмитрий Раскин:

Тут группа "деятелей науки и культуры" предложила соорудить на Лубянской площади памятник Ивану III как основоположнику нашей государственности. Слушайте, если уж зрить в корень, то памятник надо тогда ставить Бату хану. Ан, нет, вот уже предложили Ю. В. Андропова, как компромиссную и консолидирующую фигуру, надо полагать? Компромисс между Иваном III и Ф. Э. Дзержинским? Или между Дзержинским и Соловецким камнем?

Николай Подосокорский:

Как я и предполагал, все эти петиции околовластных деятелей культуры и науки о "необходимости" установки на Лубянке разных памятников выдающимся государственным деятелям от основателя ВЧК Феликса Дзержинского до покорителя Новгорода великого князя Ивана III, оказались толстым троллингом кремлевских политтехнологов. Это стало окончательно понятно, когда вслед за Захаром Прилепиным, Александром Прохановым, Егором Холмогоровым, Кириллом Фроловым, Лесей Рябцевой и сонмом ветеранов силовых структур на сцену весь в белом вышел специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой. По его авторитетному мнению, на Лубянке должен стоять памятник не кому иному, как бывшему главе КГБ СССР и генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову.

Швыдкой выразил уверенность, что памятник Ю.В. Андропову будет «способствовать консолидации общества», передает РБК. Симптоматично, что в ответ на рост народного недовольства действиями власти разные функционеры пытаются "консолидировать" общественность за счет поднятия на знамя разных упырей прошлого. В 2016 году появились памятник Ивану Грозному в Орле и памятники Иосифу Сталину в Архангельске и Ростовской области. В середине января этого года СМИ сообщали о намерении установить памятник главе МВД СССР Лаврентию Берии на ВДНХ. При этом лидера оппозиции Алексея Навального демонстративно судили в отделе полиции под портретом наркома внутренних дел СССР Генриха Ягоды, ответственного за массовые репрессии. Каких еще упырей провластные деятели культуры вытащат на белый свет в целях "консолидации" (на самом деле - легитимизации творящегося беспредела) - Малюты Скуратова? Николая Ежова? Василия Блохина?

Стас Кувалдин:

Такой фигурой с точки зрения Швыдкого должен стать Юрий Андропов.

Нет, что правда - для всего общества?

То есть правда кто-то уверен, что многолетний глава спецслужбы авторитарного государства объединяет всех?

Особенно интересно, что в этом году в Москве должны поставить памятник Сахарову (100 лет - это у нас любят). Вот, прямо слишком метафорично окажется, если в Москве одновременно поставят памятник и Андрею Дмитриевичу и "Объединяющей фигуре" на Лубянке.

Ян Рачинский:

Безусловно, для нынешней власти этот памятник будет роднее, чем памятник высланному по инициативе Андропова Солженицыну. И окрестным народам все станет ясно - если еще не...

Михаил Виноградов:

Про идею памятника Андропова как лайт-варианта Дзержинского имею сказать следующее.

Миф об Андропове сродни мифу о Примакове. Просвещенный интеллектуал, который хотел как лучше, чуть-чуть порулил, ничего особо не добился и не совершил, успел немного накосячить, но считается гибридом Столыпина и Косыгина.

Что-то типа Явлинского эпохи до недавнего полураспада.

Николай Митрохин:

Памятник должен быть Брежневу, Андропову и Черненко, трём старикам - которые, впрягшись в тройку, из последних сил тащут чугунные сани с надписью СССР к коммунизму.

Владимир Тор:

Послушайте! Для нет никакой принципиальной разницы между Дзержинским, Андроповым, Берией, Ежовым, Ягодой, Лениным и Сталиным - всё это одна мерзкая банда коммунячье-чекистских упырей, упившихся русской кровью!

Алексей Дурново:

Честно говоря, думал пошутить и предложить поставить на Лубянке памятник Андропову.

Ведь это было бы символично. Опять же, я думал пошутить, но, вот, Михаил Швыдкой предложил это вполне серьезно.

Правда, у меня есть запасной вариант. Там надо поставить памятник переписке Грозного с Курбским. Потому что уровень дискуссии за пятьсот лет не сильно изменился.

Андрей Пивоваров:

Смотрите, люди против Дзержинского — и власть с нами считается. Сплошной профит: повестку перебили, электронное голосование внедрили. Я только не понял одного: почему обсуждают только три варианта: Дзержинский, Иван Третий и Андропов? Раз заварили кашу, играйте в демократию — я предлагаю внести в список памятник Немцову. Вы только представьте, как будет корёжить каждого чекиста, когда, выглянув из окна, он будет видеть профиль Бориса Ефимовича?

Хотели сменить повестку — ловите. А для москвичей, да и всех остальных жителей России, выбор между Немцовым и Дзержинским очевиден. Особенно после того как верные последователи чекистского упыря избивали людей, которые вышли на протесты.

Иван Поликаров:

Опять дискуссия, кого ставить на Лубянке. Уже писал и повторяю снова - только товарища Ежова! Лучшая фигура для всеобщего примирения - он и карающий меч органов (кстати, 14000 чекистов "почистил", по его словам, нынешним будет о чем подумать, глядя из окна), и сам жертва репрессий, и ЛГБТ.

К тому же в подпольные времена носил приятную интеллигентную кличку Колька-книжник, да и материала на него много не уйдет.

Евгений Овчинников:

Идут дебаты по поводу кому должен стоять памятник на Лубянке. Историки предлагают Ивана 3, Александра Невского.

Едро за Андропова, коммунисты за возврат Дзержинского.

А приглашённая мелкая пакостная несистемная оппозиция хотят Навального.

В результате сошлись на проекте

"Андропов с Дзержинским сажают в автозак Навального, а Иван 3 с Александром Невским снимают происходящее на смартфон".

Олег Хожанов:

Предлагаю проект памятника:

Андропов с бериевским пенсне на носу, в шинели Феликса и ежовых рукавицах , на коне с пристёгнутыми к седлу пёсьей головой и метлой.

Сергей Чапнин:

Как и всякий москвич я неравнодушно отношусь к Лубянской площади. Пожалуй, это единственное место в самом центре Москвы, где *советское* напрочь забетонировало всю прошлую историю. И реставрация Политехнического музея ничего не изменит.

Именно поэтому, когда был снесен памятник Дзержинскому, Москва вздохнула. КаГэБэшное удушье отступило.

Именно поэтому Соловецкий камень - это очень мощный символ.

* * *

Теперь удушье возвращается и, соответственно, "должен" вернуться памятник Дзержинскому. Собственно, эти попытки предпринимались уже четырежды...

* * *

Почему сейчас очередной всплеск? Почему такие споры? Почему список растет? С Дзержинским уже конкурируют Иван III, Александр Невский и... Юрий Андропов.

* * *

Политтехнологи долго и мучительно придумывали этот ход. Важно отвлечь людей от актуальной повестки. Больше каши в головах!

Споры о памятниках - это эффективное решение. Они пустые и бессмысленные, но в них искренне вовлекается невероятное множество людей и это отнимает у них силы [а порой и разум].

Цель достигнута: мы снова спорим о прошлом, чтобы найти для себя отговорку не думать о будущем.

Фёдор Крашенинников:

Знаете, что находится в Берлине на месте штаб-квартиры Гестапо?

На месте здания был пустырь, а сейчас там павильон с экспозицией. Называется "топография террора".

Так что в идеале на Лубянке никаких памятников ставить не надо, а хорошо бы снести весь комплекс зданий этого гнусного учреждения и разбить мемориальный парк в память о всех замордованных прямо там и по планам, разработанным в этих стенах.