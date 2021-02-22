Сила эмоций. Александра Вагнер – о политике вне политики

Сердце давно уже используется как политический символ, причем чаще это происходит в ситуациях, когда по-другому выразить своё отношение к происходящему невозможно в силу сложившихся общественных условий или политической системы. Это не только символ удовольствия, но и дружелюбия, и сопереживания, и, кажется, именно это хотел сказать своим жестом в суде Алексей Навальный. Его эмоции передались и тем, кто в итоге принял участие в акции "Любовь сильнее страха". Эмоция – это в первую очередь реакция на возникшую ситуацию, но она (в отличие от приемов классической политики) понятна всем, даже вне зависимости от политических предпочтений. Любовь – универсальное понятие, её способны чувствовать как правые, так и левые.

Наверное, первым политическим деятелем, кто понял, сколь сильно любовь способна влиять на человеческие реакции, был индийский идеолог движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди. Сегодня интернет полон его цитатами о любви, но особенно часто приводят вот эту: "Там, где любовь – и есть жизнь". Вслед за Ганди Мартин Лютер Кинг, борец за гражданские права чернокожего населения США, утверждал: любовь способна переубеждать. Он говорил о том, что нужно любить своих врагов, что именно любовь способна трансформировать ненависть в позитивные чувства. И Вацлав Гавел присоединял к своей подписи символ сердца. Возможно, именно фраза "Любовь и правда победят ложь и ненависть" помогла ему осуществить то, что ему удалось. Символ сердца, который Гавел присоединял к своей подписи, стал символом и после смерти этого политика: свечи, которые жители страны зажигали на улицах чешских городов в его память, были собраны, а из воска отлили скульптуру, напоминавшую сердце из подписи Гавела. Эту скульптуру выставляли во многих городах мира, а в годовщину смерти Гавела привезли в здание Европарламента.

Символ сердца не использовался ни нацистами, ни фашистами, ни коммунистами, его почти не встретишь в послевоенное время. В конце 1970-х идеи Ганди и Кинга стали использовать в целях рекламы, когда специалисты по продажам поняли, что эмоции с большей долей вероятности помогут продать товар, чем рациональные рассуждения о его пользе. Тогда американский графический дизайнер Милтон Глейзер придумал логотип I ♥ N.Y. С тех пор любовь снова вернулась в политику. Символ сердца можно встретить на политической рекламе итальянской Второй республики, в Чехии, в Украине и многих других странах.

Перемены наступят тогда, когда станет возможным спокойный разговор на любые темы

Отчасти эмпатия и эмоции помогли Владимиру Зеленскому победить традиционность Петра Порошенко. Блог Зеленского с шутками и откровенными рассказами о его ежедневной жизни удивительным образом принес ему и его партии невероятные цифры на последних выборах. Но теперь все вокруг пишут о катастрофическом падении рейтинга президента Украины. Да, Зеленский продолжает вести свой блог и сейчас, записывает ролики, но теперь фоном служат не тренажеры, как раньше. Видео для блога снимают в президентском кабинете: украшенные позолоченным орнаментом двери, массивное кресло, обтянутое светло-зелёной кожей. Говорит президент не спонтанно и легко, как раньше, а читает по бумажке с усталостью в голосе. И вместо своего ставшего уж было классическим "Привет!" Зеленский теперь, бывает, пользуется в обращениях к общественности приветственной фразой "Дорогие граждане!". Да, можно говорить о коронавирусе, о политических неудачах, пытаясь объяснить охладевшие чувства украинских избирателей, но не стоит сбрасывать со счетов и настроение, и эмоции.

Не только в истории политики, но и в истории литературы отыщется немало примеров из реальной жизни о том, как ненависть к евреям, чернокожим, представителям ЛГБТ исчезала после того, как ненавидящий влюблялся, и это кардинально меняло его взгляды. Поразительно, что, имея вокруг столько примеров, люди продолжают вступать в одну и ту же воду снова и снова! В этой связи интересно ознакомиться с рассуждениями Константина Богомолова о том, что эмоции являются чуть ли не оружием именно, как он подчеркивает, современного западного мира. Можно ещё для примера вспомнить библейскую любовь к ближнему... А Богомолову ответить словами Ролана Барта: "Вытряхнул прочь всю историю".

Эмоции – может, даже кому-то это покажется парадоксальным – движут обществом и политикой по всему миру, поэтому такими сухими выглядят наставления об "этике" Богомолова, делящегося своими представлениями о том, как живут в Америке и Евросоюзе, и слова о "технологии"депутата Госдумы Петра Толстого, рассказывающего об аналогах акции сторонников Навального с фонариками. Этим людям нечего противопоставить развитию событий, кроме наставительных рассуждений и мнений. "Мнение – не имеет последствий… Нынешнее общество мнений оставляет существующее состояние неприкосновенным", – пишет немецкий теоретик культуры Бюнг-Чул Хан в книге "Общество транспарентности". Хан описывает западные демократии и критикует их открытость и ясность, призывая сохранить тайну, какой обладали производители фарфора в XVIII–XIX веках в Германии, что наверняка понравилось бы российским парламентариям. Немецкий ученый предлагает этот рецепт вовсе не для сохранения status quo, а для того, чтобы наступили перемены и возникли "новые общественные координаты".

Перемены наступят тогда, когда станет возможным спокойный разговор на любые темы, которые волнуют любого человека, а не только избранных, а не когда тебе с ненавистью затыкают кляпом рот.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода​

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