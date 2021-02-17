"Ок, бумер": ответ на манифест Богомолова расколол соцсети

На прошедшей неделе в Сети активно обсуждали статью театрального режиссера Константина Богомолова "Похищение Европы 2.0", опубликованную в "Новой газете". Одни присоединились к Богомолову в осуждении "новой этики" и остракизма, которому подвергаются ее противники, а другие увидели в тексте плохо завуалированную присягу на верность российской власти, самопровозглашенному хранителю консервативных ценностей. Наконец, с ответом режиссеру выступили в "Новой газете" сами приверженцы "новой этики". Ответ этот оказался настолько коротким, что многие не сразу поняли, что это именно он.

Мария Баронова

Два часа пыталась прочесть открытое письмо "Ок, Бумер" Богомолову и уже решила, что я бумер. Потому что текст не искался. А потом оказалось, что это и есть весь текст. Ну я не знаю. Вы бы хоть тикток еще добавили что ли, или мемас какой.

В наше время дети старались! Письмо Лимонову писали!

Письмо, собравшее уже более пяти тысяч подписей, вызвало в Сети новую волну споров. Некоторые комментаторы называют его лучшим возможным ответом на манифест Богомолова.

Сергей Пархоменко

Исчерпывающе.

Александр Архангельский

Угол падения равен углу отражения.

Дмитрий Нестеров

Есть проблема в том, кому и на что отвечать.

Имеет смысл содержательно дискутировать, когда вторая сторона готова к диалогу, добросовестна в своих суждениях. Исходный текст представляет собой ярко, но витиевато обернутые пару пропагандистских тезисов, опирающиеся не на цельную картину мира, а на мифологический контекст, созданный пропагандистами за последние десяток лет.

Имхо лучше было бы проигнорировать тот текст. Но его вбросили в целевую аудиторию, практически через единственное СМИ. И сейчас это же СМИ продолжает пиарить тот искусственный инфоповод дальше.

В такой ситуации, вероятно, лапидарный уход от бессмысленного ответа и не самый худший вариант.

"Ок, бумер" – англоязычный мем, направленный против старшего поколения с его невыносимыми поучениями. Многим он кажется обидным, а повод для его использования – неподходящим.

Дмитрий Врубель

"Ответ" Константину Богомолову "Ок, бумер" – это самый безграмотный ответ из всех возможных . Бумеры – это поколение людей, рожденных в послевоенное время, а конкретно с 1945 по 1963 годы. Лично я – бумер. А вот Богомолов – 1975 г.р. Это "Поколение X". Ну вы тупыыые((

Татьяна Валериус

Сам факт наличия дискуссии поражает до глубины души.

На первой странице газеты, за подписью N числа людей, написано нечто вроде "ОК, старикашка, иди на хрен".

И это многим кажется остроумной точной реакцией.

Дмитрий Бутрин

Строго говоря, ответ "с ноги" на этот "ок, бумер" – "скажи "свободная касса", детка".

(очинно они этого не любят, как говорил один костромской купец)

Марина Пирогова

Чтобы поддержать новую этику, "Новая газета" решила использовать эйджизм. Можно как угодно относиться к Константину Богомолову и его манифесту, но эйджизм – это отвратительно. Оправдывайтесь теперь, что это не он.

Некоторые из ровесников Богомолова выступили с гневными отповедями, в которых обвиняют молодое поколение в заведомо пренебрежительном отношении к тем, кто старше 40.

Арина Холина

Новая Газета опубликовала вот такой ответ на манифест Константина Богомолова (о Европе, умирающей в корчах толерантности). И мне этот ответ УЖАСНО не понравился. Типа если тебе 40+, то ты по умолчанию тупое говно? Спасибо.

Смешно, что особого рода эйджизм стал трендом последних лет. С одной стороны все орут, что 35 – все еще подростковый возраст, а человек в 58 – полон сил, секси и все такое, но при этом нам прямо таки навязывают идею, что есть какие-то совершенно иные, с другой планеты, удивительные, прогрессивные, особенные зумеры, которых и мы, бумеры, не поймем никогда, и миллениалы уже страшно устарели в свои практически мафусаиловы 34, и мы все: и старцы-бумеры, и пожилые миллениалы НИЧЕГОШЕНЬКИ не знаем-не понимаем о той блестящей удивительной жизни, которая происходит среди зумеров.

Но как можно ничего не знать-не понимать, если ты со всех сторон окружен интернетом – и тебе в нем каждый день пишут абсолютно обо все трендах, а что не описано – то рассказывают дети друзей?

Это во-первых.

Во-вторых, подростки, они же зумеры, все разные (сюрприз!). С одними интересно дружить, с другими – вообще ни разу. Одни не вылезают из тик-тока, потому что их интеллект примерно никакой, а другие читают книги, учат корейский, рисуют – и в том же тик-токе смотрят только видео корейских блогеров, чтобы слышать язык. Нет ничего объединяющего для всех этих очень разных людей, кроме размытых границ года рождения и ничего не значащего факта, что они, очень условно, выросли на тик-токе. Точнее, с тик-током как еще одной социальной сетью.

Возможно, есть люди, которые ни разу не разговаривали с подростками – даже если это их собственные дети. Может, это такие люди, которые принципиально презирают всех, кто младше себя. Верю, что такое возможно.

Но те, кто не они, в курсе, что среди зумеров есть люди и с патриархальными установками, и отпетые сексисты, и расисты, и даже сталинисты – целое поколение не то чтобы сделало настолько качественный скачок, чтобы прямо драматически отличаться от тех, кто был рожден на 10 или 30 лет раньше.

Вообще вся эта внезапная история с субкультурами по возрастному цензу – она какая-то стремная, она настолько несовременная, что я подозреваю – ее поддерживают ну очень невежественные люди, скорее всего какие-нибудь маркетологи средней руки, просто чтобы создать видимость хоть какой-то активной деятельности, мол, зумеров изучаем, очень заняты.

И я не понимаю, с чего это быть взрослым стало стыдно. Я должна офигеть от презрения к себе за то, что успела много прочитать, посмотреть, много куда съездить, много поговорить с людьми, осмыслить все это, много написать, придумать, сделать? С чего это все это внезапно стало признаками отсталости?

И что за хамство – смотреть на кого-то сверху вниз из-за возраста? Это что, новое прекрасное поколение сверх-уникальных зумеров, а также им сочувствующим, – они махровые эйджисты на самом деле?

Я презираю подростков из-за возраста?! Нет, конечно! И с тем, кому 15 лет, мне будет очень интересно, если личность интересная. А нудная личность лет 50 мне будет неинтересна только из-за тупости ума, косности и какой-нибудь там звериной серьезности. Но точно не из-за даты рождения.

Если уж мы говорим о радостях современных ценностей, этой самой "новой этики", то давайте говорить на ее языке, а на патриархальном суржике.

Александр Баунов

Тот случай, когда 500 более-менее ноунеймов, хотят показать себя сторонниками равенства и прогресса, а показывают, что они токсики и супремасисты. Главный аргумент "а мы на 20 лет моложе", ничем не отличается от главного аргумента "а у меня член", "зато я люблю баб, а не мужиков" и "потому что я белый".

Отвечать затертым, вышедшим на родине из моды, иностранным мемом, ну такая еще вершина креативности. Это как если бы вдруг начать сейчас писать на олбанском вот это все "пиши исчо", и кг/ам. Даже в этом было бы веселое ретро, а тут чистая компрадорская карго-патетика.

Так вышло, что у меня в друзьях и подругах десяток-другой отборных русскоязычных зумеров. У наших зумеров такого мема нет.

Самое поразительное в этой истории, что она состоялась. К.Ю. хотел спровоцировать, и сумел. Когда я прочел текст, я думал, что ответят двое-трое самых беспокойных идеологов, у кого и в снегопад на исходе зимы есть на это силы, и до сих по не могу осознать тот факт, что ответили сотни, и уже пошли коллективные письма. Не дойдет ли до обращений в прокуратуру, волнуюсь.

На это другие возражают, что мем "Ок, бумер" высмеивает не возраст, а определенный набор архаичных воззрений и манеру изрекать их, забравшись на воображаемую табуретку.

Анна Чернышева

Это апелляция не к возрасту, а к moral high ground – высокомерному поучению.

Юрий Богородский

А я всё думал, что не так с возрастной привязкой в понятии "бумер". Теперь понял. Бумер – это состояние души, тип мышления.

Сергей Блохин

Как определить бумера? нет, вовсе не по году рождения. А, например, по реакции на выражение "ок бумер". Бумер думает, что эта фраза – эйджистская.

Георгий Биргер

Тот случай, когда реакция на написанное подтверждает написанное!

Любовь Елизаветина

Это гениальный ответ. Нет здесь эйджизма. Ибо эта идиома значит протест против бесполезного нравоучения, которое надо пропустить мимо ушей. Даже юмор в том, что Богомолов никакой не Бумер, а проклинает Европу, как маразматический советский дед. Такую идеологию можно исповедовать и в 20 лет. И получить на это законное – ок, бумер!)))

Константин Кропоткин

Бумер – тип мышления, а не возраст. Это не выражение эйджизма, а более уместная классификация: автору хотелось, чтобы его услышали – его услышали, больше там нет ничего существенного. Ок, бумер.

Николай Кононов

Титул "бумер" лишь формально отсылает к возрасту и беби-буму 1946-1964, поскольку очень скучно сортировать людей по году рождения. Он о другом – о мировоззрении и состоянии духа. И если тебе говорят "ок бумер", это значит, что дискутировать с тобой просто нет сил, а не "ты слишком старый". Конечно, встречаются именно эйджистские высказывания, но это что-то очень стыдное и не достойное обсуждения.

Ценностный водораздел проходит не по пережитому, не по какому-то особому опыту (мне 40, и я ни разу не слышал "ну ты бумер"), а по антииерархическому, горизонтальному восприятию мира, способности принимать и уважать разный опыт. А также по способности критически относиться к своему статусу – что в свою очередь, предполагает доверие к идее равноправия. [...]

Из-за того, что носители условно нового мышления чаще всего юны, у всех, кто существенно старше, рождается понятный гнев – кажется, что молодёжь не уважает старших и кроет их бумерами. На этой волне возникла абсолютно комическая обида на то, что орденоносца-старика Богомолова оскорбили публично и не где-нибудь, а в местночтимой "Новой газете".

Но на самом деле гневающихся возмущает другое: более высокий уровень внутренней свободы других. Знание, что ты недостаточно смел и слишком закомплексован, чтобы сказать "я не лучше и не хуже ближнего своего", порождает желание чем-то подпереть самооценку. Например, обвинить "зумеров" в инфантильности и отсутствии глубины. Равноправие же бесит многих потому, что нивелирует их статус. [...]​

Итак, в русском изводе бумеры это люди, совместившие ценности неолиберального капитализма с отсутствием веры в равноправие и какой-то старообрядческой негибкостью. Хотя нет, это звучит обидно по отношению к староверам – по крайней мере, у поповцев выборы главы церкви представляют из себя демократический процесс.

Бумеры носятся со своими идейными установками, как с каменным идолом – в то время, как говорящие им "ок" приняли идею, что идентичность в конечном счёте выбираешь сам, и сочетают рефлексию с иронией.

С похожими пояснениями выступили и инициаторы открытого письма.

Серафима Питерская

Короче, дело было так. Константин Богомолов (далее КБ) 10 февраля на страницах "Новой газеты" разродился текстом "Похищение Европы 2.0". Каждая строчка этого фельетона, который автор назвал манифестом, говорила о том, что рукопожатный режиссер не понимает, о чем пишет. Звучали пожелания "заново строить добрую старую Европу", а также поповские пугалки про "тёмные времена" и "босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти". Упоминался горевший Нотр-Дам. Боролись друг с другом смыслы и абзацы, водораздел был проведен между "очеловеченным и гуманизированным государством" и "гендерно-нейтральными чертями". Где-то вдали икнул омоновец, который, по указке государства, пнул в живот женщину, и его приятель из Сахарово, пытающий людей.

Но шутки в сторону. Справедливое возмущение на эту неумную тарабарщину завело сознательную часть соцсетей (я, конечно, про твиттер). Вася Огонек (брянский панк из Kick Chill и соорганизатор "Не виновата", фестиваля в поддержку женщин, пострадавших от домашнего насилия), вечером 11 февраля сказал, давайте напишем коллективный ответ КБ, мол, выражаем свое несогласие. Настя [...] (феминистка, одна из самых поддерживающих женщин, которых я встречала) реплайнула: "Коллективный ответ на манифест богомолова будет состоять из двух слов — ок бумер". Чуть погодя Вася уже РЕАЛЬНО предложил собрать официальное письмо с подписями. Саша Воробьева (критик и исследовательница) создала драфт гугл-формы. Я сказала: "Я в деле". Такая вот стихийно возникшая самоорганизация. [...]

Отвечу коротко, поскольку для всего остального есть Google и соцсети. Бумер – это уже давно не про возраст, а про состояние души, про mindset. Что это такое за "бумерские ценности" – широко известно, достаточно почитать письмо КБ, а в целом – про это каждый второй пост в фейсбуке, каждый второй (первый?) паблик-ток, телепередача, песня.

Наше (нашей инициативной четверки и тысяч подписантов) письмо – про включённость в дискурс. Всех этих людей, что не укладываются в традиционалистские определения профессий, для которых нужны корочки. (И/ИЛИ) Людей, не укладывающихся в рамки цисгетеронормативности. (И/ИЛИ) Людей, которые способны строить горизонтальные, неиерархические, структуры. (И/ИЛИ) Людей, которые борются с сексизмом, расизмом, полицейским и государственным произволом, домашним насилием, тиранией власти. (И/ИЛИ) Людей, для которых свобода не в том, чтобы угнетать и смеяться над теми, кому и так плохо, а в том, чтобы посмеяться над угнетателем. И сказать ему, что его место на свалке истории. Еп.

Другая участница "инициативной четверки" поясняет в твиттере, что не видела смысла в дискуссии с Богомоловым.

Письмо разнес в своем вечернем эфире Владимир Соловьев, а прокремлевские телеграм-каналы ругают его, копируя друг у друга обидные сравнения и эпитеты с минимальными вариациями.

Дмитрий Конаныхин

а) В ответ на "богомоловский" винегрет из слов, но, всё-таки, хоть какую-то попытку изобразить смыслы, всем этим зумеркам, авторкам, блогиням. гендерквиркам и прочим буратинкам, выструганным на бессмысленных конвейерах высшей школы экономики и журфаках, позволили ответить двумя словами "ОК, бумер". То есть, "мы тебя переживём, старикашка".

б) Как известно, словарный запас культурной девушки Фимы Собак был 180 слов, среди которых было богатое "гомосексуализм". Современная идеологическая продукция высших школ экономики и прочих журфаков выдала словарный запас в 2 (два) слова. Есть ещё "мрак" и "жуть", но пока этим пятиста эллочкам людоедкам ещё не дали открыть рты. А зря.

Андрей Медведев

Это называется коллективная Фимочка Собак и цветная очередь отвечает главному режиссёру Театра Колумба.

Буквально, ситуация по Ильфу и Петрову.

Просто достаточно вспомнить "Женитьбу" в постановке театра Колумба.

Редактор "Новой газеты", благодаря которому было опубликовано письмо, разделяет позицию его авторов.

Кирилл Мартынов

Фразу "ок, бумер" можно было бы считать эйджистской, если лишить ее коммуникативного контекста. Если бы по улицам за людьми 1950-х годов рождения гонялись молодые подонки и кричали "ок, бумер" – это определенно был бы эйджизм.

Но наша ситуация примерно прямо противоположная, и ее остро почувствовал Владимир Р. Соловьев, человек большого внутреннего говна.

Люди, воспитанные в патриархальной культуре, привыкли выслушивать банальности от начальства и рассчитывали сами занять командные позиции, натерпевшись этих унижений, – словно солдат-срочник, который мечтает стать дедушкой.

Однако когда поколение условных бумеров дослужились до "дедушек", выяснилось, что начетничество и монологи мудрецов больше не работают. "Властители дум" носятся по стримам в YouTube в надежде овладеть чьей-нибудь думой, но это вызывает в основном зевоту.

"Ок, бумер" – это символ коммуникативной стратегии, при помощи которой современный мир вскрывает абсурдность непрошенных поучений и длинных речей о том, как все устроено "на самом деле". Эта фраза всегда говорится только в ответ на попытку залезть на броневичок и научить других людей жизни, не интересуясь, нуждаются ли они в этих уроках.

И к возрасту это отношения не имеет. Певец Юркисс, например, стал бумером уже в 23.

С длинной апологией нового поколения выступил ​Давид Хомак:

Короче, смотрите: ситуация сложилась так, что взрослые это мы. Было такое высказывание: не пускайте детей в интернет, интернет от детей тупеет. Оказалось что наоборот, от детей-то интернет только расцвел и украсился, а вот от старшего поколения, да и от моего, по совести, что-то не то получилось. Не так что-то пошло.

Авторитетом, деньгами и законами задавили. И когда выяснилось, что взрослые это мы, случилось так, что те, кто годятся нам в дети, предлагают себя вести куда более ответственно и прилично в интернете. А те, кто обижается на слово "бумер", норовит засесть на кухне с сиськой пива и орошать пьяными слезами интернет, что были когда-то и мы молодыми. Ну были, ну и хорошо. Ну и замечательно. Мы больше не будем. Мы. Больше. Не будем. Вот и все.

Помните, как в юности хорошо пелось про молодую шпану, что сметет нас с лица земли? Ну так вот, они пришли, и у них вопросы. А вы им что скажете, что 20 лет назад нравы были другие, и ничего – выросли, выжили, прорвались! Ну я б на вашем месте особо не гордился. Можете сколько угодно говорить про мои проблемы с головой – я их и не скрываю.

Если вы думаете, что вы их хорошо скрываете, я вам рекомендую как-то пересмотреть эту стратегию. Вы палитесь. Если вы на безобидном "бумере" так с визгом подорвались, то можете представить… а, нет, не можете.

Концлагерь, значит, леваки вам хотят устроить. Зиговать, значит, запрещают, на комсомольском собрании. Ну я могу понять, почему так говорят вчерашние школьники с минимальным жизненным опытом, Мишу Светова послушав. Но от людей, которые закончили школу в девяностые, я как-то ожидал большего. Зря, конечно, но ожидал.

Поясняю на продуктовых карточках: мы творили в интернете все, что хотели, потому что мы были молодые [идиоты], и в интернете не было вообще больше никого. Никого, кроме нас. Молодых и сумасшедших. И Романа Лейбова, Куба ну и там еще пары человек. Пары десятков. Неважно! Это был наш интернет. Он больше не будет.

А потом интернет стал доступен каждому, и детям, и президентам. И все, каюк. Смартфоны нанесли удар в наш уютный мир, пропала упячка, пропал башорг, пропала Лепра и ЖЖ. Да и хрен бы с ними, в сущности, просто вся эта новая этика – она о том, что в интернете все чуть более на виду, чем в эпоху радио и телевизора. А это тоже ведь была новая эра прозрачности, новые селебрити и новое все. И ничего, пережили. И это переживем. Я лично собираюсь, да и вам ничто не мешает.

Теперь что касается травли и комсомольских собраний. Вы не знаете значения слов, которые употребляете. Меня травили в школе. Я опросил много корреспондентов, которых травили в школе. От этой травли никуда не денешься, никому не пожалуешься. Вы понимаете, о чем я? Закрой фейсбук, [дубина]. Ты об этой травле ноешь на ток-шоу в телевизоре в программе у собственной жены со жгучим тейком "а нам можно оскорблять за сексуальную ориентацию, нас бумерами назвали!" Вот поэтому вас бумерами и называют. Сюрприз!

Да и неовикторианство, о котором столько воя и ноя – оно ж о том, что вы сексуальную революцию тупо присвоили. На вас так посмотришь и да ну нафиг, у нас Плейстейшен есть и Нинтендо Свитч, вместо вот этого стыда, позора и дичи, что вы тут наворотили. К чему эти нелепые телодвижения.

Нет никакой новой этики, есть старая: я могу сказать что угодно, но у действий есть последствия, ага, ну давайте я подумаю, прежде чем говорить: что дальше-то будет, сколько людей обидится, не зря ли все это было. В раннем интернете можно было всё, потому что кругом были плюс-минус свои. Сейчас не все хотят играть с вами в игру "веснушки", мир несправедлив, я понимаю, но обвинять в этом леваков и новую этику довольно глупо. Зеркало видели?

Дорогие сорокапятилетние дети! Я понимаю, что взрослеть вам особо уже некуда, и возрастной консерватизм не щадит, но постарайтесь все-таки взять пример со взрослых двадцатилетних людей. За пределами вашей песочницы есть большой и сложный мир, и не надо устраивать большое комсомольское собрание каждый раз, когда вам что-то не нравится. Вы и собраний-то этих не видели наверняка, но зажигательно транслируете телеги именно что про нравы молодежи, про прически и куда мы катимся. Да все туда же.

К двадцатилетним у нас тоже есть вопросы, но это мы в рабочем порядке разберемся.

Привет. Будьте котиками.

Но мнение, что манифест заслуживает более развернутого ответа, встречается не только у прокремлевских комментаторов.

Николай Корнацкий

Текст Богомолова – дикий, но это все же не поучение, как молодым жить, а развернутое мнение. Пусть дикое, дремучее и далее по списку – но мнение.

Это мнение могут разделять в той или иной его части самые разные люди – например, те, у кого нет времени читать в промышленных масштабах прогрессивную прессу.

Этой оскорбительной реакцией вы фактически закрываете диалог с этой частью людей. "Ок, бумер" – это в переводе значит "говорить нам с вами не о чем, вы прошлое – мы будущее".

Чего-то не знать – нормально. Быть консерватором, бояться перемен – тоже нормально. Не каждый консерватор – пропащий реакционер. Людей других взглядов надо убеждать, им надо объяснять, почему бояться перемен не надо. А не закрываться в крепости морального превосходства.

Другим, наоборот, кажется забавным то, какую дискуссию породили всего-навсего два ответных слова.

Так или иначе, авторы ответного письма, сами того не желая, только оживили дискуссию вокруг манифеста, констатирует Денис Шлянцев в колонке для подписчиков Republic:

Давно назревшая дискуссия – возможно, даже вопреки воле ее инициаторов – вырвалась из-под контроля, ее продолжают не только на фейсбуке, но и на ютубе и даже в ультрамодном Clubhouse. И если инициаторы и подписанты открытого письма "Новой" рассчитывали прекратить обсуждение манифеста Богомолова в силу его абсурдности, вернуть "перехваченную повестку" и направить дискуссию в более актуальное русло, то этого им, судя по всему, сделать не удалось.

Некоторые комментаторы призывают оторваться наконец от богомоловского манифеста и вернуться к более насущным российским проблемам.

Олег Лекманов

Хочу обратить внимание друзей и знакомых, страстно обсуждающих правомерность обзывания режиссера К. Богомолова "бумером", на то, что кассационный суд оставил в силе приговор карельскому историку Юрию Дмитриеву – 13 лет заключения в колонии.