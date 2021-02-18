Суд приговорил Анастасию Шевченко к условному сроку

Суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего координатора "Открытой России" Анастасию Шевченко к 4 годам условно по делу о сотрудничестве с так называемой нежелательной организацией. Об этом сообщил её адвокат Сергей Бадамшин.
Кроме того, ей назначен четырёхлетний испытательный срок. Обвинение требовало для неё пять лет колонии. Шевченко стала первым человеком в России, против которого было заведено дело о сотрудничестве с нежелательной организацией. С января 2019 года она находилась под домашним арестом. За это время в реанимации умерла её 17-летняя дочь.
Шевченко и её защита настаивали, что она имеет отношение только к российскому общественному движению "Открытая Россия". Оно юридически не связано с зарегистрированными в Великобритании структурами Михаила Ходорковского Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), которые власти России внесли в список нежелательных.
В последнем слове Шевченко призвала суд не участвовать в политических репрессиях. "Людьми оставайтесь", – попросила она судей.
Закон о нежелательных организациях подписал в мае 2015 года президент Владимир Путин. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению Генеральной прокуратуры, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя".
Правозащитный центр "Мемориал" признал Шевченко политической заключённой. Международная организация Amnesty International объявила её узницей совести, лишённой свободы исключительно за свои политические взгляды.
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