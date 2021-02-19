"Норникель" выплатит штраф в 146 млрд рублей за разлив топлива

"Норникель" выплатит ущерб окружающей среде от разлива топлива в Норильске в размере более 146 миллиардов рублей. "Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет", - сообщил в ходе прямой линии компании старший вице-президент "Норникеля" по устойчивому развитию Андрей Бугров.

Арбитражный суд Красноярского края взыскал эту сумму с дочерней компании "Норникеля" 5 февраля. Это максимальная компенсация в истории российской судебной практики. Росприроднадзор подавал к компании иск на 148 миллиардов рублей. "Норникель" оценивал ущерб в семь раз ниже – в 21 миллиард рублей, и пытался оспорить оценку ведомства в досудебном порядке.

Экологическая катастрофа в Норильске произошла 29 мая 2020 года. На теплоэлектростанции ТЭЦ-3 произошёл разлив из хранилища более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Оно попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино.

В "Норникеле" заявили, что компенсируют ущерб от аварии в Норильске за счет снижения дивидендов.

За последний год акции компании выросли примерно на 40 процентов, а состояние совладельца "Норникеля" Владимира Потанина превысило 30 миллиардов долларов. Такая сумма стала абсолютным рекордом для российского списка Forbes. Комментируя решение суда, Потанин назвал его уроком для компании и сигналом для бизнеса.