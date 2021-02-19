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Цитаты Свободы

Война Соловьева с биониклами. Что происходит в Clubhouse

Социальная сеть Clubhouse пришла в Россию совсем недавно и в короткий срок стала одной из самых популярных тем для обсуждения. Зарегистрироваться в ней не так-то просто - для этого нужно либо получить приглашение от действующего участника сети, либо дождаться, пока регистрацию одобрит кто-нибудь из уже зарегистрированных друзей. Кроме того, приложение пока доступно только для пользователей iPhone.

Ася Патрышева

Клабхаус мастерски поделил всех на обладателей айфонов и прочих. Нет ли в этом дискриминации?

Приложение позволяет создавать "комнаты" для голосовых чатов на произвольные темы. После того, как пользователь создает "комнату", все его подписчики получают уведомление об этом и могут присоединиться к беседе.

Многие сразу окрестили Clubhouse сетью "для любителей голосовых сообщений" и "для тех, кто не умеет читать и писать".

Маша Поспелова

Наконец-то эти чудаки, которых все шпыняли, эти невозможные отрицатели письменности - бесячие любители наговаривать голосовые сообщения обретут свой Эдем - эксклюзивный клабхаус. Ей-богу, страшно рада за людей!

Алексей Андреев

На мой взгляд, аудитория Клабхаус выбрана очень точно. По моим скромным наблюдениям, пользователи последних версий IOS и любители голосовых сообщений - это почти всегда одни и те же люди.

Лео Каганов

Кто слал голосовые сообщения
мне каждый день в Вацап и Телеграм,
нашли себе КлабХаус для общения
и [отстанут] наконец к херам.

Между тем Clubhouse растет, как на дрожжах: после того, как в нем организовал "комнату" Илон Маск, он получил репутацию "сети, где можно запросто поговорить с живыми знаменитостями", так что в него хлынул поток трендсеттеров, от поп-певцов до топ-менеджеров, и тех, кто мечтает с ними пообщаться "живьем". Звездных пользователей привлекает в том числе то, что беседы не записываются - это запрещено правилами сервиса.

Алёна Владимирская

Об основных плюсах CH:

1. там не хейтят, в отличие от ФБ. Это довольно сложно - под своей фамилией и своим голосом начать говорить гадости спикеру. Это уже про ответственность. И поэтому все дискуссии крайне вежливые.

2. отсутствие «грейдов». У меня коленки дрожали, когда я задавала вопрос Алене Долецкой, потому что полное ощущение беседы, а не вещания спикеров с трибуны. Ты слышишь голос, ты можешь не только выкрикнуть вопрос, но и поспорить, и тебе ответят.

3. очень приятные люди. Сейчас из-за избранности (поскольку на избранность «айфонов» всех забомбило - а в фб не может в комментах не бомбить даже в невинных статусах, - уберу слово айфоны и оставлю только слово инвайты:)), высокий уровень образования. Отсюда интереснейшие темы, офигенные спикеры (Тиньков, например, выбрал ch площадкой, на которой выступил впервые за два года молчания из-за болезни, Гришин там рассказывал про свой фонд робототехники и делился инсайдами, куда будут инвестировать, вчера внезапно обнаружила Волошина, обсуждающего Путина без цензуры)

В российском Clubhouse успела зародиться и своя субкультура - кланы "биониклов" и "лего-человечков", которые враждуют друг с другом. Членов клана можно опознать по картинкам на аватарках.

Всеволод Бродский

По поводу Клабхауса у меня есть один важнейший вопрос - кто такие биониклы, почему они вообще есть и что с ними делать??! Я в недоумении. UPD. И почему они там повсюду?!

Татьяна Шорохова

Сидели, тёрли за кино, потом фигак — в комнату ворвались биониклы. Ну, прочитали манифест, всё путём. Мы, конечно, пришли в восторг, говорим, заходите еще, а они такие, лучше вы к нам!

Еще один прекрасный вечер, короче.

"Клуб любителей биониклов" возник с подачи редактора журнала Doxa Армена Арамяна: его участников объединила любовь к серии игрушек, популярных в начале нулевых. Началось все с твита, в котором кто-то сравнил омоновцев с биониклами.

Сооснователями клуба - "старейшинами биониклов" - стали журналист Майкл Наки, правозащитник Роман Киселев и комик Александр Долгополов. Еще один заметный участник клуба - режиссер Кантемир Балагов. "Биониклы" совершают "набеги" на разнообразные комнаты, чтобы зачитать там манифест своего движения. Они агитируют присоединяться к ним и делать пожертвования в пользу проекта Doxa ОВД, который оказывает поддержку задержанным студентам и сотрудникам университетов.

Самой яркой акцией "биониклов" стал организованный поток жалоб на Владимира Соловьева, из-за которого телеведущего забанили в Clubhouse практически сразу после того, как он там зарегистрировался. Для этой акции они даже объединили усилия со своими противниками, кланом "лего-человечков".

После этого Владимир Соловьев посвятил "биониклам" стрим на своем Youtube-канале, где сделал вид, что отрывает одной из этих игрушек голову.

Роскомнадзор отправил разработчикам Clubhouse официальное письмо с требованием восстановить Соловьеву доступ, что вызвало в Сети насмешки.

Лев Рубинштейн

«Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту Владимира Соловьева».
Очень давний анекдот - конца 60-х.
Рабиновича за какие-то грехи исключают из партии.
Убитый и растоптанный он приходит домой, валится без сил в кровать и мгновенно засыпает.
И снится ему сон. США объявляют войну СССР и побеждают.
И вот президент (кто тогда был? Никсон?) въезжает на белом коне на Красную площадь. Партийное руководство в полном составе выходит из Спасских ворот и на золотом подносе выносят ему ключи от Кремля.
А он и говорит: «Не надо мне ваших ключей. А восстановите-ка вы лучше Рабиновича в партии».

Олег Сомин

Не понимаю только одного, чем владельца поместья на берегу итальянского озера Комо не устраивают карманные и находящиеся под пристальным контролем ФСБ российские сети ВКонтакте или Одноклассники. Хотя, стоп, они же тоже в сети интернет, которая тоже придумана американцами. Остаются радиоточка и трёхпрограммный приёмник Маяк!

Впрочем, выяснилось, что доступ у телеведущего никто не отбирал - ему заблокировали только право создавать "комнаты" для общения. После этого Соловьев присоединился к чату "лего-человечков", где ему дали не только право голоса, но и право модерации. Однако телеведущего все равно засыпали неприязненными вопросами.

Александра Вахрушева

Что ж, самый эпичный день и час в Clubhouse. Вернувшийся из бана Соловьев таки встретился со своими противниками и сторонниками в одной комнате: и разверзлись бездны русскоязычного сегмента сети. Биониклы против Соловьева. Это что-то конечно. Конфликт даже не между отцами и детьми, а между внуками и дедами. Аудиострим обгоняет любые СМИ. Утром в Clubhouse вечером в ютубе)

Илон Маск лично отправил предложение пообщаться в Clubhouse Владимиру Путину. Тот, судя по всему, не понял, о чем идет речь.

Александр Осовцов

Clubhouse - в некотором смысле модель поведения всего Запада по отношению к России. Соловьёва они забанить ещё могут, но Путина лично Маск почтительно туда приглашает. Но Путин к нему не приходит.

Зато в Clubhouse пришла Луиза Розова, которую называют совместной дочерью Путина и Светланы Кривоногих.

Мария Баронова

Крайне гордилась два дня тем, что у меня нет Клабхауса (он не устанавливается без обновления, а для обновления нет места на айфоне) и начала уже шутить, что отношения с Клабхаусом у меня как у Путина с интернетом: Мне со всех сторон докладывают, что происходит в Клабхаусе и при этом я занимаюсь своими делами, а не трачу на него время.
Итог: В полвторого ночи слушаю трансляцию из комнаты Луизы Розовой через Зум.
.... В данный момент Луизе предлагают тусу в Сочи
Последний раз так хорошо в интернете было в 98м году в чате Кроватка

Илья Клишин

много обсуждают спонтанное интервью Луизы Розовой в клабхаусе, где она говорит, если коротко, что если вы не можете купить хлеб, ешьте пирожные. и вообще обустраивайте свою жизнь.

можно многое конечно списать на возраст. но предыдущий опыт показывает, что только 3-5 поколений с хорошим образованием дадут нам у такой элиты эмоциональный интеллект и некоторую эмпатию. проще говоря, в лучшем случае правнук Луизы Розовой напишет книгу записки охотника 2.0 о том, что он сходил в пятерочку и понял, что люди которые покупают макароны по акции не просто источник их дохода, но тоже живые люди.

а нам предлагается эти 200 лет ждать. ну как предлагается, предлагают те люди, которые против смены власти в России. не ну классно что они готовы ждать высококультурных правнуков Луизы озовой. я не готов(

Кристина Астафурова

Я так понимаю, после ночного эфира Луизы aka Кривоногих в России заблокируют Клабхаус

Многие, впрочем, не уверены, что Луиза Розова - действительно та, за кого себя выдает.

Кирилл Шулика

Обсуждают тут вчерашние заявления Луизы Розовой (это сетевой псевдоним), которая якобы дочь Светланы Кривоногих от Путина, которые она вчера сделала в Clubhouse.
Но тут не заявления надо обсуждать, в том числе о том, что коронавирус - заговор мирового правительства.
Если бы Луиза Розова была бы дочкой Путина, учитывая его страсть к засекречиванию всего, то рядом с ней сидело бы по пять чекистов круглые сутки, и никаких эфиров на Clubhouse не было бы. Да и вообще не было бы даже ни одной фотографии и никто бы не слышал ее голос.
Значит, Луиза Розова либо не дочь Путина, либо за нее себя выдает кто-то другой, причем, либо как участник спецоперации, либо, скажем так, по собственной инициативе.
И да, Роскомнадзор требует от Clubhouse разбанить Владимира Соловьева. Это вам не Луиза Розова.

Корпускула

Даже если отбросить, что это вообще-то неизвестно кто, пусть это будет П[редполагаемая]Д[очь]П[утина], но это 17-летняя девушка, сидевшая в своем подростковом радужном пузыре, и её спрашивают "Чувствуете ли вы, что Россия сейчас идёт совсем в другую сторону закрытости, в сторону того, что условный клабхаус могут закрыть за всё что угодно? Нравится вам такая Россия?", а потом на полном серьезе обсуждают её ответы.

Удивительное зрелище - взрослые люди на ваших глазах создают тульпу. Из пустоты, из собственных фантазий и желаний. безо всякого нооскопа. И вот она надувается и уже с охотой принимает внимание, подобострастие и даже уважение в каком-то виде.

То, что многие ожидают встретить в сети известных людей, играет на руку пранкерам, которые охотно себя за них выдают. Так, недавно в Clubhouse приходила "Алла Пугачева", которая пообщалась там с рэпером Федуком - но позднее Максим Галкин заявил, что аккаунта в этой сети у певицы нет.

Несмотря на все недостатки сети, многие успели ее полюбить.

Елена Панфилова

Если что, я тоже теперь в Clubhouse, который последнюю неделю мне заменяет привычный с детства фоновый бубнёж радиоточки о важных событиях дня.

Только этот «бубнёж» внезапно звучит голосами дорогих друзей, у которых и информация интересная, и аналитика отменная, и чувство юмора бьёт через край, и ты всегда можешь вдруг нырнуть прямо в радиоприёмник и сообщить городу и миру своё (никому не нужное - зачёркнуто) альтернативное мнение о текущем.

Алексей Соловьев

...революция сознания уже произошла! Люди вспомнили (а-ха-ха-ха внезапно :-)) что голосом-то прикольнее чем текстом, который влом печатать, или картинками, которые надо снимать, редактировать, обогащать и прочее...

Ну и конечно же главная революция голосового клабхауза - это это возможность вести эфир сидя хоть в пивбаре, хоть за рулем (я уже так делал), хоть там где раньше журнал Наука и жизнь читали....

Светлана Гуляева

Сейчас я вижу много негатива про clubhouse: бессмысленные разговоры, неинтересные люди, зачем на это тратить время. Обычно это заканчивается, когда человек регистрируется и находит интересный контент или сам начинает создавать

Антон Ельницкий

Для меня клабхаус это:

1. Радио с бесконечной персонализацией - можно слушать в дороге, пока занят рутиной и нужно занять мозг

2. Ток-шоу с бесконечной персонализацией – выбирай тему, выбирай интересных личностей и слушай их беседы

3. Контакт со звездами. Ты можешь подключиться к интервью Олега Тинькова или Илона Маска и задать свой вопрос

4. Обмен идеями с людьми своего уровня. Нашел/создал клуб и обсуждаете.

5. Сканер сути человека. Инстаграм – это отретушированная обложка, то что вам разрешили увидеть. Живой диалог в прямом эфире – быстро раскрывает человека (звезду), его интеллект, манеры, ценности, эмоциональное состояние.

6. Тренажер английского – слушаешь англоязычные беседы, привыкаешь распознавать и понимать смысл налету, не переводя про себя на русский.

7. Исследование культур и целевой аудитории – вот я послушал венчурных инвесторов, а вот чернокожие женщины обсуждают «финансовые стандарты» при поиске спутника жизни, вот ребята обсуждают искусственный интеллект, а вот работники голивуда делятся историями неудачной любви, а вот футбольные фанаты, а тут обсуждают личный бренд и тд. Это и самому интересно для понимания мира людей и исследования можно проводить аудитории на которую хотите направить продукт. Можно услышать «боли», «мечты» и под это создавать продукты и услуги.

8. Источник клиентов – мне самому думаю будет некогда и лень развивать сообщества, но тот, кто задастся целью и каждый день будет этим заниматься, несомненно соберет вокруг своих клубов потенциальных клиентов и поднимет свой авторитет.

Российские пользователи отмечают еще одно достоинство Clubhouse.

Эль Мюрид

Новомодный Клабхаус ставит перед гестапо разных стран крайне сложную проблему. Общение в «комнатах» происходит в реал-тайме без записи и архивирования контента. Чтобы контролировать, не злоумышляют ли пользователи, посадить слухачей в каждую комнату не хватит никакого штатного расписания. Роботизировать процесс тоже проблематично: сеть отсекает такую возможность. И как тогда фальсифицировать дела? Как создавать организованные экстремистские сообщества с последующей групповой посадкой, премиями и внеочередными званиями?

Впрочем, "органы" могут найти управу и на Clubhouse, считают другие комментаторы.

Алексей Шарапов

Контролировать уже сказанное нельзя,но спровоцировать и записать разговор нет никаких проблем.Да,ручная работа,но когда это их останавливало

Александра Киршина

Есть штат карманных понятых - будет и штат карманных клабхаусеров. И даже не столь важно, был ли этот платный в какой-то определенной комнате, главное, что вот он донос, и вот она его подпись. И дело готово.

Но вполне возможно, что к тому моменту, как в сети заведутся "карманные клабхаусеры", появится еще какая-нибудь соцсеть, до которой они пока не дотянулись. Главная проблема - где взять столько времени, чтобы хватило на все соцсети.

Наталия Осипова

Фб, инста, тик-ток, клабхаус - надо нанять несколько штук себяшек и жить, пока они работают блогерами

Какие уж тут книги, кстати.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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