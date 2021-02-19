Прокурор запросил четыре года тюрьмы для черкесского активиста Кочесоко

В Кабардино-Балкарии в пятницу на судебном заседании по уголовному делу черкесского активиста, руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко прокурор потребовал наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком в три года. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Обвинение просит признать виновным Кочесоко в хранении наркотиков в крупном размере. Защита активиста настаивает, что дело является "сугубо сфальсифицированным" и его вина не доказана. Последнее слово Кочесоко будет предоставлено на заседании 26 февраля, а решение по данному делу будет оглашено 1 марта.

Кочесоко был задержан в Кабардино-Балкарии 8 июня 2019 года. Полицейские ​заявили, что нашли в его машине пакет с наркотиками. По словам Кочесоко, сотрудники МВД подбросили ему наркотики, избили и под угрозами заставили дать показания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.