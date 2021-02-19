Принц Гарри и Меган не вернутся к обязанностям королевской семьи

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл не вернутся к обязанностям королевской семьи. Об этом сообщает Букингемский дворец.

Своё решение герцог и герцогиня Сассекские подтвердили в разговоре c королевой Великобритании Елизаветой II.

Принц лишится почётных воинских званий. Пара откажется от работы с благотворительными организациями, которые они патронируют от лица королевской семьи. Все обязанности герцога и герцогини Елизавета II перераспределит между действующими членами королевской семьи.

"Хотя все опечалены таким решением, герцог и герцогиня остаются горячо любимыми членами семьи", — говорится в сообщении Букингемского дворца.

В свою очередь принц Гарри и Меган заявили, что остаются верными Великобритании и будут поддерживать организации, которые они поддерживают, независимо от официальной роли супругов.

В январе прошлого года принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских полномочий и прав на британский престол. Они перестали официально представлять королевскую семью и получать государственное финансирование. После этого пара переехала в США. В течение года, герцог и герцогиня имели право изменить своё решение.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. После свадьбы они стали герцогом и герцогиней Сассекскими. Это второй брак Маркл. Она – первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца. Через год в семье родился первенец. Недавно пара сообщила, что ждёт второго ребёнка.