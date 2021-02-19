Украина ввела санкции в отношении "кума Путина" Медведчука

Совет национальной безопасности Украины ввёл санкции против депутата Верховной рады и лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которого называют "кумом Путина".
По словам секретаря совета, ограничения также затронут жену Медведчука Оксану Марченко. Их активы будут заморожены. Полный список ограничений должен быть опубликован в соответствующем указе президента.
Всего в санкционном списке восемь человек и 19 компаний. Ограничения введены на три года. Они связаны с расследованием Службы безопасности Украины о финансировании терроризма.
Медведчук сообщение о санкциях пока не прокомментировал.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против депутата Верховной рады и однопартийца Медведчука Тараса Козака. Ограничения затронули и принадлежащие ему телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK. Их работа на Украине запрещена. СМИ писали, что у Козака и Медведчука совместные бизнес-интересы.
- Виктор Медведчук подвергается жёсткой критике в своей стране за регулярные встречи с российским президентом и членами российского правительства. В марте прошлого года Медведчук на встрече с Путиным обсуждал переговоры между Украиной и Россией в "нормандском формате". Он также встречался с российским президентом, бывшим главой правительства Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, обсуждая поставки газа Украине, а в последние месяцы лоббирует поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
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