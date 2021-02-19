Украина ввела санкции в отношении "кума Путина" Медведчука

Совет национальной безопасности Украины ввёл санкции против депутата Верховной рады и лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которого называют "кумом Путина".

По словам секретаря совета, ограничения также затронут жену Медведчука Оксану Марченко. Их активы будут заморожены. Полный список ограничений должен быть опубликован в соответствующем указе президента.

Всего в санкционном списке восемь человек и 19 компаний. Ограничения введены на три года. Они связаны с расследованием Службы безопасности Украины о финансировании терроризма.

Медведчук сообщение о санкциях пока не прокомментировал.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против депутата Верховной рады и однопартийца Медведчука Тараса Козака. Ограничения затронули и принадлежащие ему телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK. Их работа на Украине запрещена. СМИ писали, что у Козака и Медведчука совместные бизнес-интересы.