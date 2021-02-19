В Грузии осудили россиянина по делу о покушении на Георгия Габуния

Суд в Грузии в пятницу приговорил к четырём годам лишения свободы гражданина России Магомеда Гуциева по делу о подготовке покушения на ведущего грузинского телеканала "Мтавари архи" Георгия Габуния. Россиянина признали виновным в незаконном пересечении государственной границы, изготовление фальшивого паспорта и незаконной слежке за журналистом.

Ранее Габуния был признан потерпевшим, а Служба государственной безопасности Грузии утверждала, что Гуциев арестован "в рамках уголовного дела по подготовке убийства журналиста". Адвокат россиянина заявлял, что его подзащитный категорически отвергает обвинение в слежке за телеведущим.

Гуциева задержали 15 июня 2020 года в Тбилиси с документами на имя 38-летнего уроженца Ингушетии Васамбека Бокова. Правоохранительные органы Грузии считают, что россиянин планировал убийство журналиста Георгия Габунии. По словам гендиректора канала "Мтавари архи", на котором сейчас работает Габуния, заказчиком покушения был Рамзан Кадыров. Информацию о готовящемся покушении грузинским властям предоставили украинские правоохранительные органы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти подозрения абсурдными. Кадыров также их отверг, заявив, что если "кто-то действует по его поручению, то он его выполнит".