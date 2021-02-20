В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса нового типа

В России зарегистрирована третья вакцина от ковида отечественного производства — "КовиВак" разработки научного Центра имени Чумакова. Препарат основан на "убитом" вирусе, его эффективность не раскрывалась.

"КовиВак" доставляет в организм фрагменты "убитого" коронавируса нового типа, чтобы вызвать иммунную реакцию. Это считается классической схемой работы вакцин, аналогичные препараты уже разработаны и применяются в Китае и Индии.

Разработчики препарата ещё не отчитывались о его эффективности. Для его производства требуются лаборатории высокого уровня биологической защиты, что сокращает массового выпуска.

В Центре Чумакова рассчитывают, что к середине марта смогут производить до 400 тысяч доз в неделю. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала ранее, что вакцинация "КовиВаком" ожидается с конца марта, цитирует её "Интерфакс".