В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса нового типа

В России зарегистрирована третья вакцина от ковида отечественного производства — "КовиВак" разработки научного Центра имени Чумакова. Препарат основан на "убитом" вирусе, его эффективность не раскрывалась.
"КовиВак" доставляет в организм фрагменты "убитого" коронавируса нового типа, чтобы вызвать иммунную реакцию. Это считается классической схемой работы вакцин, аналогичные препараты уже разработаны и применяются в Китае и Индии.
Разработчики препарата ещё не отчитывались о его эффективности. Для его производства требуются лаборатории высокого уровня биологической защиты, что сокращает массового выпуска.
В Центре Чумакова рассчитывают, что к середине марта смогут производить до 400 тысяч доз в неделю. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала ранее, что вакцинация "КовиВаком" ожидается с конца марта, цитирует её "Интерфакс".
- Эффективность существующих инактивированных вакцин от коронавирусной инфекции ниже, чем у применяемых препаратов, разработанных по другим методикам. Китайская CoronaVac показала эффективность 50.4 процента при применении в Бразилии. Разработчики китайской Vero заявляют об эффективности 79%.
- До регистрации "КовиВака", в России были зарегистрированы вакцины "Спутник V", разработанную в центре имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Масштабное производство запущено только у "Спутника", её эффективность оценивается разработчиками в 91,6 процента.
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