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Глава Роскосмоса ответил на посадку американского марсохода мемами

Коллаж

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в твиттере две картинки после успешной посадки на Марсе американского аппарата "Персеверанс".

На одной фотография Рогозина смонтирована к снимку, сделанному марсоходом с планеты, картинка сопровождается подписью: "Первое, что увидели американцы на Марсе".

Второй твит содержал картинку с изображением группы марсиан, которые держат растяжку с лозунгами на английском "Янки, возвращайтесь домой" и плакат "Марс для марсиан".

Позднее сообщения были удалены. До недавнего времени личный твиттер чиновника был одновременно официальным твиттером Роскосмоса. В официальном телеграм-канале госкорпорации американское космическое агентство НАСА было поздравлено с успешной посадкой заместителем Рогозина Сергеем Савельевым.

"Персеверанс" успешно совершил посадку на Марсе вечером 19 февраля. Марсоход попытается найти на планете признаки существования древних форм жизни и соберёт образцы грунта, которые затем должны будут быть доставлены на Землю.

Кроме того, ожидается, что он опробует технологии, необходимые для пилотируемых полетов к планете, и впервые запустит беспилотный дрон для полётов в её атмосфере.

Миссии на Марс отличаются особой сложностью, кроме того, "Персеверанс" — самый технически сложный аппарат, когда либо достигавший планеты. Летом к нему, в случае успеха миссии, должен присоединиться китайский марсоход "Тяньвэнь-1".

  • Россия миссию на Марс в первый и последний раз пыталась отправить в 1996 году. Тогда межпланетную станцию "Марс-96" не удалось вывести на отлётную траекторию и она разрушилась в атмосфере Земли через 5 часов после запуска с космодрома Байконур. Советскому Союзу в основном удачная посадка в последний раз удалась в 1971 году.

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