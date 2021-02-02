Глава Роскосмоса заявил о нежелании России участвовать в гонке на Луну

Россия не планирует участвовать в новой лунной гонке. Об этом в телеграм-канале заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "Когда у вас меньше ресурсов, нужно видеть приоритеты", — заявил чиновник. Ранее Академия наук рекомендовала космическому агентству отказаться от программы создания сверхтяжёлой ракеты-носителя, которую планировалось использовать в лунной программе.

Рогозин ранее обещал пилотируемый облёт Луны к 2024 году, а высадку первых космонавтов на неё — к 2030. Позднее срок высадки сдвинулся в планах Роскосмоса на год, а облёта — сразу на четыре года. Не позднее 2030 года человека на Луну планирует отправить Китай. К 2023 году это собирались сделать Соединённые Штаты при президенте Трампе, планы администрации нового президента по этому вопросу ещё не раскрывались.

Для исполнения российских планов Роскосмосу нужно получить новый пилотируемый космический корабль и ракету-носитель. Предполагалось, что лунная программа будет использовать сверхтяжёлую ракету "Енисей", разработка которой должна была завершиться к 2028 году. Однако в середине декабря 2020 года совет РАН по космосу рекомендовал перенести работы над ракетой на неопределённый срок.

Космический корабль для полётов на спутник советская и российская космонавтика ещё не создавали. Первый полёт перспективного аппарата "Орёл" запланирован на 2023 год.

В то же время в США завершаются испытания разработанного для полётов на Луну корабля "Орион", а в Китае — многоразового корабля, название которому ещё не дано. Испытания проходят и их носители.

Рогозин в телеграме объяснил отставание от них "отсутствием призового фонда" в лунной гонке. "Я неоднократно вел переговоры с руководством НАСА и американскими политиками ... они сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну", — заявил он. Официально об отказе от участия в возращении человечества на спутник Роскосмос пока не заявлял.