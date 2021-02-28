Поверх барьеров с Иваном Толстым. Памяти филолога Шимона Маркиша

Специалист по античной литературе и переводчик Плутарха и других древних авторов, исследователь русско-еврейской литературы, профессор Женевского университета Шимон (Симон) Маркиш был частым автором Радио Свобода. О его наследии и готовящихся изданиях рассказывает вдова ученого профессор Жужа Хетени. К 90-летию со дня рождения филолога.
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