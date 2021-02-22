Оператор "СП-2" запросил разрешение на прокладку труб в Германии

Оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG подал в Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) запрос на немедленную выдачу разрешения на прокладку труб в водах Германии. В ведомстве подтвердили, что заявка рассматривается. Сроки принятия решение по ней не называются, сообщают немецкие СМИ.

Ранее Германия приостановила разрешение на строительство трубопровода в своих территориальных водах в связи с жалобами местных экологов. Они опротестовали выдачу разрешения на продолжение строительства газопровода с 15 января. По мнению экологов, Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии не учло вопросы защиты природы и климата. Регулятор отметил, что отрезок газопровода проходит по краю заповедника для птиц, однако будет иметь "скорее незначительное значение для определенных видов перелетных птиц", так как будет находиться на глубине. В ведомстве также напомнили, что в этом районе и сейчас осуществляется судоходство.

В декабре США ввели санкции против участника "Северного потока - 2" российского трубоукладчика "Фортуна", который в декабре помог возобновить строительство газопровода в водах Германии. До этого работы не велись почти год – из-за угрозы санкций. Также США ввели ограничительные меры в отношении компании-владельца трубоукладчика "КВТ-Рус", компании "Рустанкер" и судов "Сьерра"и "Максим Горький", участвующих в строительстве.

После этого "Газпром" предупредил инвесторов о возможности заморозки проекта.

По заявлениям компании-оператора "Северного потока - 2", проект готов примерно на 95 процентов. Для его завершения осталось уложить 120 километров труб в водах Дании и около 28 километров в водах Германии. Работы в Дании возобновились в конце января.