Politico: Facebook блокировал рекламу о вакцинации от COVID

Запрет на политическую рекламу в Facebook стал причиной блокировки сообщений о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса. Об этом пишет Politico со ссылкой на анализ запрещённых объявлений.

Речь идет о платной рекламе как минимум в 110 сообществах. Фильтры Facebook начали помечать как неприемлемые сообщения, повышающие осведомленность граждан о вакцинах и прививочной кампании от COVID-19.



Были блокированы платные сообщения от муниципалитетов, поставщиков медицинских услуг, общественных и религиозных групп, рекламирующих прививки против коронавирусной инфекции нового типа.

Блокировку можно оспорить, однако издание называет этот процесс слишком длительным и практически бессмысленным в условиях быстрой смены информации о коронавирусе.

В Facebook признали наличие проблемы и заявили, что уже восстановили рекламу вакцинации двух сообществ. Однако некоторые эксперты в области общественного здравоохранения теперь задаются вопросом: может ли Facebook быть форумом для получения информации о пандемии, оказываясь под давлением "антипрививочников", отмечает издание.