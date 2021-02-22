Яровая предложила уголовное наказание за оскорбление ветеранов

Группа депутатов Госдумы от "Единой России" предложила внести в законодательство поправки, предусматривающие уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

"Публичное распространение заведомо ложных сведений" о ветеранах, а также "унижение чести и достоинства ветерана" и "оскорбление памяти защитников Отечества" должны быть приравнены к реабилитации нацизма - заявила один из авторов законопроекта, вице-спикер Думы Ирина Яровая. Среди предложивших поправки также председатель комитета по обороне Владимир Шаманов и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Поправки предложены ко второму чтению законопроекта об исторической памяти. В этом законопроекте отражены соответствующие поправки к Конституции, принятые в прошлом году.

Статья о "реабилитации нацизма" в нынешней редакции предусматривает, например, "распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны" - за это грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Также запрещено "распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России".

Поясняя свою инициативу, Яровая заявила, что сейчас в законодательстве нет ответственности за унижение чести и достоинства ветеранов, что, по её словам, было "расчётливо использовано для демонстративного публичного оскорбления ветеранов и осквернения общей памяти о защитниках Отечества".

По всей видимости, хотя имён Яровая не назвала, в виду имеется уголовное дело, по которому в прошлую субботу был признан виновным оппозиционер Алексей Навальный. Его обвинили в клевете на участника Второй мировой войны Игната Артёменко из-за того, что Навальный назвал группу участников агитационного ролика за поправки в Конституции "холуями", "людьми без совести" и "предателями". Среди участников ролика был и Артёменко.

Защита Навального, он сам и эксперт-лингвист утверждали на суде, что его слова не могут расцениваться как клевета, поскольку Навальный не распространял никаких сведений об Артёменко, а лишь высказал своё оценочное суждение. Суд, однако, постановил, что Навальный именно оклеветал ветерана, в качестве одного из доказательств, например, заявив, что тот не был судим за измену родине, то есть не был предателем. Яровая, однако, говорит о "публичном оскорблении", косвенно признавая шаткость позиции обвинения.