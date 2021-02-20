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Грани времени

Зачем Соловьев помянул Гитлера, а Путин – Гебельса? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин, Владимир Соловьев, коллаж

Игра без правил. Владимир Соловьев сравнил Навального с Гитлером в пользу последнего и поссорился с Латвией. Как Путин оценил таланты Йозефа Гебельса? Нацистские преступники в устах правящей элиты. Судный день основателя Фонда борьбы с коррупцией. Российская Фемида против Алексея Навального. Активистка Анастасия Шевченко – первая в России осужденная по делу о "нежелательной организации". Новинка сезона – социальная сеть Clubhouse.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Андреем Колесниковым, с экс-сенатором, общественным деятелем Францем Клинцевичем и с интернет-экспертом Антоном Меркурьевым.

Полная видеоверсия программы

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