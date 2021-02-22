Россия предоставила помощь на $1 млн малоимущим семьям Таджикистана

Власти России отправили гуманитарную помощь "финансово уязвимым семьям школьников в Таджикистане" на общую сумму один миллион долларов. Отмечается, что речь идёт о продовольствии, а помощь предоставлена в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

В посольстве России в Душанбе уточнили, что большая часть гуманитарного груза доставлена в южную часть Таджикистана. Всего помощь коснётся 22 тысяч нуждающихся семей.

В прошлом году сообщалось, что Россия выделит 21 миллион 200 тысяч долларов на развитие системы школьного питания в Таджикистане. Вместе с тем Владимир Путин обещал предоставить бесплатное горячее питание для всех российских учащихся начальной школы, но не ранее, чем с 1 сентября 2023 года.