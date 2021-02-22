Партия "Справедливая Россия - За правду" заявила о целях и амбициях

Партия "Справедливая Россия" провела в понедельник в Москве объеднительный съезд с партиями "Патриоты России" и "За правду", сменила название и избрала руководителей новой политической организации. После внесения изменений в устав, укрупнённая партия стала называться "Справедливая Россия - За правду".



Как и объявлялось ранее, председателем "Справедливой России - За правду" стал лидер "эсеров" Сергей Миронов, а сопредседателями - главы присоединенных партий: Геннадий Семигин ("Патриоты России") и Захар Прилепин ("За правду"). Семигин также занимает должность руководителя Центрального совета новой партии, а Прилепин становится главой Палаты депутатов партии. Как сообщает "Интерфакс", присоединяемые партии на своих съездах объявили о решении самоликвидации. Члены этих партий и их руководство приняты в партию "Справедливая Россия - За правду".



О планах объединения трёх партий стало известно в январе. Вскоре был подписан совместный манифест о необходимости консолидировать левопатриотические силы.

Новая партия, как отмечено в манифесте, выступает за социально-ориентированную экономику и усиление роли государства. Партия выступает за введение прогрессивной шкалы налогообложения, государственное регулирование цен естественных монополий, национализацию "ключевых инфраструктурных отраслей". Среди предвыборных обещаний во время агитационной кампании к осенним парламентским выборам, очевидно будут представлены и другие цели, провозглашённые в манифесте: перераспределение доходов от центра к регионам, повышение пенсий, пособий и размера минимального размера оплаты труда, а также введение базового дохода.