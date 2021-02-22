Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Партия "Справедливая Россия - За правду" заявила о целях и амбициях

Сергей Миронов (справа) в студии Радио Свобода, 2013 год, архив

Партия "Справедливая Россия" провела в понедельник в Москве объеднительный съезд с партиями "Патриоты России" и "За правду", сменила название и избрала руководителей новой политической организации. После внесения изменений в устав, укрупнённая партия стала называться "Справедливая Россия - За правду".

Как и объявлялось ранее, председателем "Справедливой России - За правду" стал лидер "эсеров" Сергей Миронов, а сопредседателями - главы присоединенных партий: Геннадий Семигин ("Патриоты России") и Захар Прилепин ("За правду"). Семигин также занимает должность руководителя Центрального совета новой партии, а Прилепин становится главой Палаты депутатов партии. Как сообщает "Интерфакс", присоединяемые партии на своих съездах объявили о решении самоликвидации. Члены этих партий и их руководство приняты в партию "Справедливая Россия - За правду".


О планах объединения трёх партий стало известно в январе. Вскоре был подписан совместный манифест о необходимости консолидировать левопатриотические силы.

  • Новая партия, как отмечено в манифесте, выступает за социально-ориентированную экономику и усиление роли государства. Партия выступает за введение прогрессивной шкалы налогообложения, государственное регулирование цен естественных монополий, национализацию "ключевых инфраструктурных отраслей". Среди предвыборных обещаний во время агитационной кампании к осенним парламентским выборам, очевидно будут представлены и другие цели, провозглашённые в манифесте: перераспределение доходов от центра к регионам, повышение пенсий, пособий и размера минимального размера оплаты труда, а также введение базового дохода.
  • Сама партия "Справедливая Россия" была создана как объединение трёх партий - "Родины", Партии пенсионеров и Партии жизни - перед выборами 2007 года. Тогда она прошла в Госдуму и сохраняет там фракцию до сих пор. Партия позиционирует себя как левая, но по ключевым вопросам поддерживает политическую линию Владимира Путина.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG