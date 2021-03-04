Лицом к событию. Цена обнуления

Рост цен – проблема №1? Тревоги людей в РФ через год после объявления плана вечного правления Путина обсуждают Владимир Рыжков, Денис Волков. Ведущий Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31143362.html
Материалы по теме
Другие материалы
-
-
03 марта 2021
Лицом к событию. Кремль получил "санкции Навального"
-
02 марта 2021
Лицом к событию. Чем Горбачев лучше Ельцина и Путина?
-
01 марта 2021
Лицом к событию. "Спутник" не стал победой Путина
-
26 февраля 2021
Лицом к событию. Дело Бориса Немцова живет, но не побеждает?
-
25 февраля 2021
Лицом к событию. Лубянский шум против Алексея Навального