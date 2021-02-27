Вечное возвращение. Ритис Радавичюс – о новых идеологах

Несколько недель назад старый друг из Вильнюса, откуда я сам родом, прислал ссылку на статью про современную западную идеологию со своим комментарием: "Невзирая на то, что написано с русским замахом, это очень хорошее обобщение". Речь шла о статье режиссёра Константина Богомолова "Похищение Европы 2.0". Прочитав её, я поинтересовался биографией автора. Оказывается, Богомолов – из приближённых путинского режима, колеблется вместе с партийной линией, женат на Ксении Собчак. В его тексте не проведены очевидные аналогии между российским коммунизмом и западными гомо-фем-расо-марксо-либералами (насильственное подчинение общества идеологии, строение бесполого нового человека, победа над семьей, сексом, смертью, природой человека и природой вообще), но это, на мой взгляд, не уменьшает правоты Богомолова по многим пунктам насчет угроз "новой идеологии". Так я и ответил другу. А потом послушал подкаст "Цитаты Свободы", посвященный, в частности, этой самой статье, и удивился.

Оказывается, статья вызвала резонанс, но резонанс неожиданный для России и даже для других стран Восточной Европы, то есть для стран, непосредственно испытавших на себе прелести марксистско-ленинской идеологии, необременённых колониалистскими комплексами. Мне показалось, что даже вообще-то объективной "Свободе" не удалось выдержать баланс, поскольку не читавшим Богомолова могло показаться: текст написал какой-то кремлевский тролль. Отзывы о статье я обобщил для себя так: если двоечник ответил хорошо, то ему всё равно надо ставить "двойку", потому только, что он двоечник. Творческая деятельность Богомолова мне не очень известна и не очень интересна, и читал я довольно логично написанный текст, а не статью с "брендом" автора. Замечу, что друг, переславший мне ссылку на статью, является большим ненавистником кремлевской политики, если не сказать – русского менталитета. Вообще нас, литовцев, трудно обвинить в пособничестве российской власти.



Я живу в Лондоне уже более 11 лет, прежде работал в Берлине, учился в Бремене, не раз по нескольку месяцев проводил в Соединенных Штатах и Канаде, так что у меня есть основания полагать, что я хорошо осведомлен о происходящем на Западе идеологическом сдвиге. И этот сдвиг меня беспокоит именно потому, что его новый социальный конструкционизм сильно попахивает коммунистической идеологией Советского Союза, а её распространители своими яростью и обидчивостью похожи на комсомольских и партийных активистов. Об этом я часто беседую со своим однокурсником и приятелем (я пишу докторскую диссертацию о развитии малых предприятий, а он о финтеxе), чернокожим лондонцем. Ему, кстати, не нравится слово "чёрный", он предпочитает "негр". Мы о многом спорим, но мнения по вышеупомянутым вопросам у нас почти полностью совпадают. Думаю, совпадают потому, что мы – учёные-исследователи, склонны прислушиваться к фактам, а не верить идеологии и эмоциям.

Таких людей в Европе, Северной Америке и Азии я встречаю постоянно, к своей радости. Но, к моему огорчению, они, как правило, не могут открыто высказывать свои мысли без негативных последствий. Одни из них – белые расисты, другие – чернокожие или китайцы, третьи – консерваторы, четвертые – социалисты, пятые – гомосексуалы, но всех их объединяет приверженность к фактам и здравому смыслу. Дискуссии с их участием возможны, но не в общественном пространстве, где всё важнее становятся не факты и логика, а идеологическая принадлежность. А с идеологами гомо-фем-расо-марксизма, громко орущими неудачниками, неспособными к созидательной деятельности, которых "все обижают", которые "страдают" и которым "все всё должны", дискуссии невозможны, как были невозможны дискуссии между профессором Преображенским, Швондером и Вяземской.

Какие ленивые у людей умы и какие большие глаза и уши!

Если ты видишь в консерватизме что-то хорошее, а в гомо-фем-расо-пропаганде что-то плохое, то ты – враг. Университет, в котором я работаю, постоянно бомбардирует сотрудников имейлами о всевозможном равенстве до такой степени, что кажется, будто среди нас одни только расисты, гомофобы и женоненавистники. Такой же пропагандистский поток льётся с многих сторон: из сфер культуры, бизнеса, науки. Идеология становится важнее фактов и логических доводов, от этого начинает тошнить так, как тошнило моих родителей от советской пропаганды. Теперь, если ты политически или социально активный человек, то это означает только одно – ты приверженец новой идеологии. Радужные флаги и рисунки чёрных кулаков в окнах – обычное зрелище, а вот символика в поддержку Трампа, против переписывания истории или гомопропаганды оконным стёклам вредна. С другой стороны, именно в Лондоне, как нигде в мире, я подвергаюсь ксенофобским нападкам из-за акцента в английском. Это понятно, ведь надо на кого-нибудь вылить накопившееся раздражение, а мы, 30–50-летние мужчины, "восточноевропейцы", являемся удобной мишенью. Мы белые, но второсортные.



Можно попытаться посмотреть глубже и задаться вопросом о том, кому выгодна такая поляризация. Поэтому мне интересны тексты на эту тему. Да, они несовершенны, но мало кто из учёных или общественных деятелей "с положением" посмеет сейчас об этом открыто написать. Несовершенство подобных текстов не делает их ничтожными. Мне интересны параллели между новой идеологией всяческих меньшинств, лозунгом "Кто был никем, тот станет всем!", высказыванием Ленина о том, что власть валяется на улицах, и философским концептом Фридриха Ницше о вечном возвращении. Мне интересно, как легко промываются мозги – проходит всего несколько лет, и большинство выступает за Путина, или за Сталина, или за однополые браки, или за выход из ЕС. Какие ленивые у людей умы и какие большие у них глаза и уши! Что означает победа для новых идеологов, где они остановятся, какого мира они хотят, что будет собой представлять грядущий отпор им? И почему люди не перестают верить в чудеса – в то, например, что через несколько десятков лет станет возможно изменить человеческое мышление, которое природа создавала миллионы лет?

Может быть, лучше отложить идеологию в сторону и внимательно посмотреть, кому этот мировоззренческий сдвиг приносит выгоду? И, что ещё актуальнее, кому выгодно держать миллионы людей месяцами под домашним арестом, платить им за сидение дома и в соцсетях, настраивать их друг против друга? Что разрушительнее – вирус или страх? Может быть, стоит задуматься об огромных интернет-корпорациях, инвестиционных фондах с оборотом в триллионы долларов, о лоббистах, которых эти корпорации и фонды способны нанять, о торговле влиянием, о силе денег и человеческой жадности? О продажных западных политических деятелях, о российских и китайских правительственных средствах на подкуп этих продажных политических деятелей. О том, почему так медленно вводятся санкции, почему так неспешно идёт поиск спрятанных на Западе денег олигархов и кремлёвских чиновников? О том, сколько демократии осталось в демократических странах и до какой степени её вытеснили влиятельные группы интересов? Но такие исследования требуют усилий и времени, а можно и обжечься, это вам не дислайк поставить или короткий пост с ошибками написать.



Кричать, что ты за всё хорошее против всего плохого, гораздо проще, чем спокойно и хорошо работать, достичь ощутимого профессионального успеха или создать что-нибудь полезное для большинства людей. Но здоровая гордость за качественно сделанную работу теперь не в моде, в моде теперь красивая оболочка: казаться идеологически белым и пушистым, уметь себя преподнести, распиарить. Домкому водосточные трубы починить не по силам, а песенку про новые времена хором спеть – в самый раз. Или ответ Богомолову одной незатейливой фразой составить. Интересно, поняли ли эти 500+ подписавшихся, под чем именно они подписались? В сущности, они подписались под примитивным и оскорбительном ответом на статью, автора которой сами же обвиняют в примитивизме и нанесении оскорблений. Но их тоже можно понять: они люди занятые, времени нет, чтобы вчитаться, это была их двухминутка ненависти.

Да, я тоже "бумер", хотя на самом деле вовсе не бумер, и комплекса жертвы (или, точнее, ЛОХа) у меня нет. Как писал Джордж Оруэлл, теперь Океания не воюет с Евразией, и никогда не воевала, они всегда были друзьями, все книги и газеты нужно немедленно поправить соответственно. Со времен Оруэлла мало что изменилось.



Ритис Радавичюс – экономист, живёт в Великобритании

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