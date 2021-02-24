Суд приговорил бывшего главу Марий Эл Маркелова к 13 годам колонии

Суд в Нижнем Новгороде приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Маркелову также назначили штраф в размере 235 миллионов 280 тысяч рублей. Прокуратура требовала для бывшего главы Марий Эл 17 лет колонии строгого режима и просила лишить его государственных наград, а также права занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Маркелов свою вину не признал.