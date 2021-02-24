Суд приговорил бывшего главу Марий Эл Маркелова к 13 годам колонии

Суд в Нижнем Новгороде приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Об этом сообщает "Интерфакс".
Маркелову также назначили штраф в размере 235 миллионов 280 тысяч рублей. Прокуратура требовала для бывшего главы Марий Эл 17 лет колонии строгого режима и просила лишить его государственных наград, а также права занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Маркелов свою вину не признал.
- Леонид Маркелов возглавлял республику Марий Эл с 2001 по 2017 год. Он подал в отставку по собственному желанию в апреля 2017 года, а через несколько дней был арестован. По версии следствия, Маркелов получил через доверенное лицо взятку на сумму более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки.
- Находясь в следственном изоляторе "Лефортово" Маркелов сообщал о "пыточных условиях" содержания. По словам бывшего главы региона, на него оказывали моральное давление, часто переводили из одной камеры в другую, обыскивали и не оказывали медицинскую помощь. По мнению адвоката Маркелова, таким образом бывшего чиновника вынуждали оговорить себя.
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