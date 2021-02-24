Одна из старейших авиакомпаний в мире — "Чешские авиалинии" намерена уволить всех сотрудников. Это может означать прекращение полётов и остановку бизнеса. Перевозчик был основан в 1923 году, а во времена существования Восточного блока была одним из крупнейших в мире эксплуатантов советских самолётов.

О сокращении сотрудников передаёт газета Hospodářské noviny, получение уведомления об увольнениях изданию подтвердила председатель чешского профсоюза лётных экипажей. По данным издания Seznam Zprávy, в начале февраля владеющая "Чешскими авиалиниями" группа SmartWings обратилась к правительству за финансовой помощью в объёме миллиарда ста миллионов чешских крон (3,8 миллиарда рублей). До этого компания просила примерно половину этой суммы для компенсации отменённых рейсов во время введения чешским правительством режима чрезвычайного положения.

Чешский министр транспорта и промышленности Карел Гавличек сообщил Hospodářské noviny, что правительство не намерено помогать авиакомпании. В прошлом году она зафиксировала убыток около полутора миллиарда крон (5,2 миллиарда рублей). На данный момент перевозчик— пятая в мире компания по времени основания. Старше неё только нидерландская KLM, колумбийская Avianca, австралийская Qantas и "Аэрофлот".