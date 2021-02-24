70-летняя верующая из "Свидетелей Иеговы" получила 2 года колонии

В Хакасии к 2-м годам колонии приговорили 70-летнюю женщину из "Свидетелей Иеговы", признав её виновной по статье об участии в запрещенной организации.

Вердикт Валентине Барановской вынес 24 февраля Абаканский городской суд. Её сына, Романа Барановского, осудили на 6 лет колонии по более жёсткой части статьи 282.2 Уголовного кодекса – об организации деятельности запрещенной организации. Решение пока не вступило в силу и будет обжаловано.

В основе дела лежат записи разговоров верующих, из которых следует, что они являются последователями религиозной организации "Свидетели Иеговы". Никаких высказываний экстремистского характера в их разговорах нет. В деле нет ни одного потерпевшего, отмечается в сообщении "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы". Мать и сын Барановские, которых после оглашения вердикта взяли под стражу, настаивают на своей полной невиновности.

"Сегодняшнее решение, согласно которому пожилая женщина и ее сын по безосновательным обвинениям получили реальные сроки тюремного заключения, выводит репрессии против "Свидетелей Иеговы" на новый уровень. Такая жестокость не имеет оправдания. Современная Россия по уровню немотивированных религиозных гонений приближается к Советскому Союзу", - подчёркивает представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы" Ярослав Сивульский.

Летом прошлого года, перед самым началом судебных слушаний, у Валентины Барановской диагностировали инфаркт сосудов головного мозга, или ишемический инсульт. Подсудимая, по оценке врачей, находилась в больнице в состоянии средней тяжести. 70 лет её исполнится в апреле нынешнего года.

Также в среду стало известно о том, что в Биробиджане ФСБ возбудила два уголовных дела в отношении местной жительницы Агнессы Постниковой. По информации сайт "Свидетелей Иеговы" в России, дела возбуждены по статьям об участии в экстремистской организации и склонении к участию в ней. Ранее уголовное дело по аналогичным статьям возбудили против супруга Агнессы Постниковой - Олега.

Как отмечает сайт Сибирь.Реалии, всего в Еврейской автономной области возбуждено как минимум 19 дел в отношении 22 последователей религиозного движения.

В 2017 году Верховный суд России признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность в стране. В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание иеговистов экстремистами "чушью", заявив, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Тем не менее, по данным сайта Свидетелей Иеговы, на начало ноября прошлого года число обвиняемых в экстремизме верующих превысило 400. Многие заявляли о пытках.