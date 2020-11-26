"Они все равно будут собираться". Преследование "Свидетелей Иеговы"

В России – новый виток преследования организации "Свидетели Иеговы", которую в 2017 году объявили экстремистской, запретили ее деятельность на территории страны и арестовали десятки верующих по всей стране. По информации, опубликованной на сайте СК России, во вторник представители нескольких силовых ведомств – СК, МВД, ФСБ и Нацгвардии провели обыски у Свидетелей Иеговы более чем в 20 регионах страны, несколько верующих задержаны. Также опубликовано видео, как силовики выламывают дверь в одну из квартир участников религиозного движения.

По данным сайта Свидетелей Иеговы, на начало ноября 2020 года число обвиняемых в экстремизме верующих превысило в России 400 человек, многие из задержанных заявляли о пытках.

Сообщается, что Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело о возобновлении работы Управленческого центра "Свидетели Иеговы" в российской столице. Дело завели по частям 1, 1.1 и 2 статьи 282.2 УК (создание экстремистской организации, вербовка, участие в такой организации). По версии следствия, с июня 2019 года по настоящее время на северо-востоке Москвы группа верующих организовала работу подразделения Управленческого центра "Свидетели Иеговы".

"Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной на улице Челюскинской, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение "Свидетелей Иеговы", и осуществляли другие действия, характерные для данного объединения", – говорится в официальном сообщении СК.

Верховный суд в 2017 году признал Управленческий центр "Свидетели Иеговы" и все его отделения экстремистской организацией (статья 282.2 УК) и запретил их деятельность на территории России. После этого десятки верующих по всей стране стали фигурантами уголовных дел.

О новых делах против Свидетелей Иегова и возможных юридических последствиях обысков и задержаний Радио Свобода рассказал адвокат Антон Омельченко:

Сергей Григорьевич Шаталов приехал в Москву из Ставрополя, у него подозрение на рак, ему грозит до 10 лет лишения свободы

–​ Полная картина последствий обысков в Москве и регионах пока неясна. Я лично оказывал правовую помощь одному из задержанных, Сергею Григорьевичу Шаталову, он из Ставрополья. Он приехал в Москву на лечение. У него подозрение на рак. Это пожилой, не очень здоровый человек. Обвиняемыми по его делу проходят еще трое, в том числе бывший руководитель московской общины Свидетелей Иеговы Иван Чайковский (ему 65 лет). Точно известно, что есть и другие фигуранты, и похоже, следствие разделило эпизоды по разным уголовным делам. Конкретно моему подзащитному вменяется, что он в июле 2019 года каким-то непонятным образом участвовал в организации восстановления деятельности московской общины. Это часть 1 статьи 282.2 УК. Максимальные санкции по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

–​ С чем вы связываете недавнюю масштабную спецоперацию?

Россия была оштрафована за преследование Свидетелей Иеговы. Конечно, это месть

– Я связываю с тем, что в начале октября Комитет министров Совета Европы, членом которого является Российская Федерация, решил рассмотреть вопрос, как Российская Федерация выполняет старые решения ЕСПЧ. И указал России на то, что она не исполнила решение от 10 июня 2010 года и еще по одному делу от 2014 года. Россия была оштрафована за преследование Свидетелей Иеговы и ликвидацию московской общины. Ей было указано восстановить деятельность этих религиозных общин. Я абсолютно убежден, что именно в результате этого дела произошел этот рейд с обысками. Конечно, это месть.​

–​ Какова будет ваша дальнейшая стратегия юридической защиты этих людей из движения "Свидетели Иеговы"?

Они думают: мы нападем на слабеньких и заработаем себе на погоны

– Мы абсолютно убеждены, что эти люди невиновны. Мы будем привлекать внимание властей Российской Федерации. Дела против Свидетелей Иеговы в определенном смысле необычные. Они возникли в силу того, что некоторые правоохранительные органы абсолютно убеждены, что верующие люди беззащитны. Они думают: мы нападем на слабеньких и в результате заработаем себе погоны. Но они допускают такие вопиющие нарушения, что часто сами власти России им говорят: ну вы перегнули все палки. Это и пытки в Сургуте, и пытки в Воронеже, и вот сейчас издевательства над старыми, больными людьми в Москве. Поэтому надеемся, что власти сделают так, чтобы рьяное преследование верующих было остановлено, – рассказал адвокат Антон Омельченко.

Представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский уверен, что новые масштабные обыски и задержания в России не имеют под собой никаких юридических оснований:

Свидетели Иеговы считают себя истинно верующими – но разве это тянет на экстремизм?

– Свидетели Иеговы считают себя истинной религией – но разве это тянет на то, чтобы признавать их экстремистами? Тогда признайте экстремистами и православную церковь, и католиков, и всех протестантов, потому что все эти люди считают себя истинно верующими. Тому, что сейчас происходит в России, нет никакого оправдания. Совсем недавно пришла новость, что такие европейские структуры, как Совет Европы и Комитет Совета министров, настоятельно призвали Россию соблюдать свои международные обязательства и прекратить необоснованные преследования Свидетелей Иеговы в России. Кроме того, вступило в силу решение Европейского суда по правам человека от 2010 года, где четко указывалось на то, что Свидетели Иеговы – это признанная, известная во всем мире религия. Никаких причин для того, чтобы нас дискриминировать, у российского государства нет.

–​ Почему российская власть решила считать вас своими врагами, у вас есть какие-то разумные объяснения?

Свидетели Иеговы не экстремисты, они не принимают военную службу, а только альтернативную

– Примерно год назад президент Владимир Путин сказал, что Свидетели Иеговы – христиане и он не понимает, за что их можно преследовать. Могу подписаться под каждым его словом – мы христиане, и мы не понимаем, за что нас можно преследовать. Нас преследовали в Советском Союзе, но там это было хоть как-то понятно – верующих преследовали, потому что была атеистическая идеология, все верили в Дарвина, в Ленина, и никто не верил в Бога. Но сейчас-то все верующие! Президент и премьер ходят в храм на Рождество и так далее. Свидетели Иеговы – чуть-чуть другая христианская вера, но не настолько же другая, чтобы их признавать экстремистами. Никаких экстремистских действий за Свидетелями Иеговы замечено не было. Свидетели Иеговы известны даже тем, что они не принимают военную службу, а только альтернативную. Вот уживаются ли у вас в голове два понятия – человек, который отказывается брать оружие, и экстремист? У нормального человека это не укладывается.

–​ Свидетели Иеговы ранее были известны своим отказом от переливания крови даже под угрозой наступления смерти. Хотя потом взгляды на этот вопрос стали менее радикальными. Может, именно это власти посчитали экстремизмом?

Это как "евреи едят младенцев" – из той же серии

– На самом деле проблемы с кровью тоже нет. Это все выдумано и нагнетается, в том числе СМИ. А СМИ представляют в неправильном свете как в целом Свидетелей Иеговы, так и эту тему. У крови есть заменители. В XXI веке уже просто кощунственно переливать кровь и говорить, что это единственное средство для спасения жизни. Есть масса других вариантов. Просто Свидетели Иеговы выбирают лечение без крови, но они не отказываются от лечения. Нет никаких проблем ни с детьми, ни со взрослыми. Это все надуманно так же, как всем известное ранее придуманное обвинение, что евреи едят младенцев. Это из той же серии.

–​ Как гонения влияют на настроения в общинах?

Большинство живут в атмосфере страха, но понимают, что на правильном пути

– Сейчас большинство из нас на фоне всех этих обысков и арестов живут атмосфере страха. У многих стресс, у кого-то обостряются хронические заболевания, особенно если люди прошли через СИЗО, через допросы, иногда даже через пытки. Можете представить их психологическое состояние. Но с другой стороны, как верующие люди они укрепляются. Они понимают, что все, что написано в Библии, в том числе о последователях Христа, которые будут гонимы, в точности исполняется в нашем XXI веке. Они понимают, что они на правильном пути, они еще больше уверяются в истинности своих взглядов и убеждений и уверены, что они делают то, что Бог от них ожидает. Некоторые уехали за границу. Их небольшое число, но кто-то не выдержал этого натиска, этой психологической ситуации и уехал в европейские страны. Мне жаль об этом говорить, потому что Россия теряет тысячи законопослушных, работоспособных, добрых, порядочных людей, совершенно безосновательно вытесняя их из России, – рассказал представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

О том, с чем может быть связан новый виток преследования Свидетелей Иеговы в России, рассуждает руководитель аналитического центра "Сова" Александр Верховский:

Пока эту кампанию не остановят сверху – это неизбежно продолжится

– Сложно понять, как работает ведомственная мысль силовиков. Понятно, что эта кампания уголовных дел против Свидетелей Иеговы, которая идет уже два года, совершенно не собирается останавливаться. Пока эту кампанию не остановят сверху – это неизбежно. В этой истории новое то, что дело заведено в Москве. До этого было скорее загадкой – почему этого не происходит? Очевидно, существовало какое-то решение не трогать Москву и Петербург. Ближайшее попадание было в Чехове, недалеко от МКАДа, но все-таки за ней. Теперь дело в Москве, которое, по всей видимости, будет рассматриваться большим следствием. Наверное, это означает, что кампанию не только не собираются сворачивать, но и как-то развивать дальше.

–​ А почему российская власть когда-то для себя решила, что Свидетели Иеговы опасны для нее?

Они не хотели дружить и сотрудничать с властью, и это вызывало большие подозрения

– Это совершенно мирные люди, они пацифисты. Более того, они сознательно не участвуют в политике – не ходят на митинги, на выборы, вообще никуда не ходят. Тут дело даже не в политике. Формально обвинение сводится к тому, что организации распространяли запрещенные ранее книжки и брошюрки. А книжки и брошюрки были запрещены за то, что утверждали религиозное превосходство учений Свидетелей Иеговы, ну и самих свидетелей над всеми остальными. Это в общем характерно для всех более-менее религиозных учений. Так что ясно, что это просто повод. Но вот реальная причина остается загадочной.

Понятно, что Свидетели Иеговы – как и многие нетрадиционные религиозные течения, совсем непопулярны среди обычных граждан и в особенности среди чиновников. Они всегда подвергались разным формам давления, но до этого тотального запрета дела не доходило. Поэтому возникает вопрос – почему все-таки они? Ведь они не единственная организация с центром за границей, и даже в Америке. Возможно, их главное прегрешение перед российским чиновничеством в целом заключается в том, что они очень не любили с этим чиновничеством общаться. Они не то чтобы не подчинялись каким-то распоряжениям, но не хотели дружить и сотрудничать. В этом смысле они жили достаточно изолированно, хотя в обычной повседневной жизни Свидетели Иеговы никак не изолированы, живут как все. Это вызывало большие подозрения. Наша правящая верхушка очень подозрительна. Возможно, накладывает отпечаток ее профессиональное происхождение, но этим людям везде мерещатся угрозы, – полагает правозащитник, руководитель аналитического центра "Сова" Александр Верховский.

Религиовед Юрий Табак также пытается понять логику российской власти – почему она объявила Свидетелей Иеговы экстремистской организацией, и его выводы неутешительны: это движение всегда преследовалось тоталитарными режимами:

Чем больше их будут преследовать – тем больше они будут собираться

– Никакого рационального объяснения этим гонениям для меня не существует. Видимо, это такая чиновничья исполнительность. Дан приказ, и его надо исполнять. Люди не подчиняются, собираются тайно, их надо арестовывать. Это совершенно удивительная вещь, при том что даже президент Путин высказывался на предмет, что не надо слишком давить на Свидетелей Иеговы. Но к нему не прислушались.

Вообще, вся история с этим движением – совершенно удивительная вещь. Потому что никто до сих пор не может толком объяснить – почему их преследуют, почему их арестовывают. Ведь совершенно очевидно, что чем больше их будут преследовать и арестовывать, тем больше они будут собираться, несмотря ни на что. Это характерная черта всех верующих людей, тем более людей, принадлежащих к таким не основным религиозным течениям. Их иногда называют сектами. Но я предпочитаю слово "движение". Так вот, люди, которые входят в такие движения, отличаются религиозным фанатизмом: никакими репрессиями их нельзя заставить отказаться от того, во что они верят. Поэтому с самого начала я считал, что это роковая ошибка: они все равно будут собираться. Просто маховик репрессий будет раскручиваться еще больше.

–​ Российские власти отдавали себе отчет в том, с кем они связываются, когда начинали это давление на Свидетелей Иеговы? Они пытались хотя бы разобраться с тем, с чем они имеют дело?

Многие люди отказываются делать детям прививки, ненавидят официальную медицину. Их тоже наказывать?

– Во всех этих действиях по отношению к Свидетелям Иеговы отсутствует всякая логика. У них нет никакого экстремизма. Единственный грех, который им все время вменяют, – это запрет на переливание крови. Но этот момент у них достаточно вторичный. Тем более сейчас, насколько я знаю, значительному числу Свидетелей Иеговы разрешается переливать кровь, но только свою собственную. Они готовят свои собственные банки крови. Но это тоже не является поводом для преследований, потому что огромное количество людей, например, отказываются делать детям прививки, призывают всех отказываться от операций, культивируют ненависть к официальной медицине. Это значит, что этих людей тоже надо преследовать, объявлять вне закона, преследовать?

Можно понять, когда экстремистами объявляют членов движения, которое противостоит политическому режиму. В этом еще какая-то логика может быть. Но в случае со Свидетелями Иеговы эта логика не работает. Они не выходят на демонстрации. Они не являются противниками власти. Почему надо демонстрировать на весь мир такие вещи? Это совершенно невероятно, с учетом истории этого движения. Это была единственная религиозная группа, которую преследовали при нацизме. Их гоняли при Сталине, ссылали в Сибирь и до войны, и после войны. У них очень печальная история. И почему надо повторять эти все вещи, я не понимаю.

–​ То есть борьба с ними закончится ничем?

Самая тяжелая борьба – это борьба с религиозными людьми

– Я думаю, что да. Они очень харизматичны, очень сильны. Они будут стоять на своем. Одного посадят, а вырастут трое новых. Тем более что борьба с ними уже носит международный характер, потому что сажают даже иностранцев. Это ничем не закончится, потому что самая тяжелая борьба, которую можно представить, – это борьба с религиозными людьми. Они считают себя меньшинством, они хотят сохранить себя, свою идентичность, поэтому они будут делать все для того, чтобы продолжать свою практику, – полагает религиовед Юрий Табак.

По данным сайта Свидетелей Иеговы, на начало ноября, за три с половиной года, число обвиняемых в экстремизме верующих превысило 400 человек. Более половины в ожидании рассмотрения их дел находились в изоляторах от нескольких дней до трех лет. На конец октября десять верующих находятся в колонии, 38 – в СИЗО, 26 – под домашним арестом, 24 – под запретом определенных действий, около 200 – под подпиской о невыезде. В 1166 семьях прошли обыски. Ряд иеговистов получили реальные сроки от двух до шести лет колонии. Еще несколько верующих получили крупные условные сроки от шести до восьми лет и штрафы. 310 человек попали в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Они не могут работать, получать пенсию, иметь доступ к банковским счетам.

Самыми взрослыми фигурантами дела об экстремизме стали 90-летняя Римма Ващенко из Невинномысска и 86-летняя Елена Зайщук из Владивостока, двум самым юным фигурантам 19 лет. Под уголовным преследованием также находятся четыре многодетные семьи. При этом решение Верховного суда России о признании Свидетелей Иеговы экстремистской организацией не дает оценки самому вероучению, а также не ограничивает и не запрещает исповедовать его "индивидуально".



Не так давно суд в Курской области отказался заменить Свидетелю Иеговы из Дании Деннису Кристенсену, который был лидером орловской общины, неотбытую часть срока на штраф. Такое решение было принято "ввиду нестабильности поведения осужденного в местах лишения свободы". Суд, в частности, сослался на несогласие Кристенсена, у которого есть проблемы со здоровьем, работать на фабрике в колонии. В июне этот же суд постановил освободить Кристенсена, а оставшийся срок заменить на штраф в 400 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала это решение, и дело отправили на пересмотр.

Кристенсена арестовали в мае 2017 года, а в феврале 2019-го признали виновным в организации деятельности экстремистского движения и приговорили к шести годам колонии общего режима. Датские власти выразили "глубокую озабоченность" приговором и призвали Россию соблюдать свободу вероисповедания.