Пользователи Сети обнаружили секретное послание Perseveranse

Пользователи Интернета обнаружили скрытое сообщение на куполе парашюта марсохода Perseverance. Оказалось, что нанесенный на него узор, состоящий из чередующихся красных и белых полос разной длины, на самом деле содержит двоичный компьютерный код – нули и единицы. В них зашифровано послание: "Dare Mighty Things" – "Совершайте великие дела".

Эта фраза является официальным девизом программы Perseverance и написана на стенах Центра управления полетами в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене. Впервые этот призыв, как считается, произнес Теодор Рузвельт в своем выступлении 1899 года: по его словам, "лучше осмелиться на великие дела", чем быть среди "бедолаг, не знающих ни побед, ни поражений".

Такие послания – не редкость в научных проектах, объяснил глава марсианской миссии Аллен Чен. Он выразил удивление по поводу того, насколько быстро виртуальные "сыщики" расшифровали код: им потребовалось всего шесть часов. На микрочипе ровера записаны также 11 миллионов имен и 155 эссе.

Perseverance успешно сел на Марсе 18 февраля и с тех пор отправил на Землю целый ряд кадров – видеозапись посадки и около десяти фотографий. Опубликованы и снимки, сделанные с марсианского разведывательного спутника, который зафиксировал спуск марсохода с раскрытым парашютом.

Аппарату предстоит решить четыре главные научные задачи: оценить жизнепригодность планеты, искать биосигнатуры, собрать пробы для дальнейшей отправки на Землю, а также провести подготовку к высадке человека на Марс.