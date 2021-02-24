"Вместо марсохода сел Навальный". Соцсети о российской космонавтике

18 февраля человечество, затаив дыхание, наблюдало в прямой трансляции за тем, как Perseverance, марсоход NASA, входит в атмосферу Красной планеты и садится на ее поверхность.

Андрей Колин

Главное событие первой половины 2021-го случилось – марсоход НАСА по имени Стойкость преодолел ужасные 7 минут спуска на Марс, разменял по дороге три способа торможения, включая грандиозный Небесный Кран, и успешно сел в точку, которую сам себе выглядел за минуту до.

Через несколько дней от него отделится маленький вертолетик Изобретательность, расправит пропеллеры и ножки, и полетит, в первый раз в атмосфере другой планеты.

Вращение лопастей будет сопровождаться свечением, из-за специального эффекта. Интересно, получится ли его заснять.

А Перси продолжит делать основную научную программу: переводить углекислый газ в кислород для будущих астронавтов, слушать марсианский ветер, и собирать пробирки для последующего возврата на Землю и поиска в них следов древних океанических марсиан.

Удачи им на длинном пути!

Катерина Гордеева

Это видео @nasa я пересмотрела, кажется, раз тридцать (или триста?).

Такой настоящий космический сон: марсоход #perseverance снимает посадку в марсианском кратере Езеро.

Тут надо вроде проснуться, но нет, все реально: 21 век, марсоход садится на Марсе и мы можем это увидеть, че такого?

Когда-то было модно покупать на Марсе воображаемые участки: интернациональные конторы давали сертификат, присылали снимки и так далее. Как человек, свернутый на космосе, я купила кусочек Марса себе, кусочек – подарила родителям. Фотки и красивые сертификаты сперва всех радовали, а потом остались прозябать в пыльных шкафах забвенья бесполезных вещей. Но вот теперь, думаю, надо сертификаты-то эти найти. До цветущих яблонь на Марсе ещё, наверное, далеко, но остальное, кажется, ближе, чем мы думали #такпобедим

Восторг вызвало в соцсетях и появившееся вскоре видео с поверхности Марса.

Юлия Рублева

Звук Марса. Довольно пустой, тоскливый и огромный. Мы реально слышим Марс, это ведь чудо!

Многие, правда, примерно этого от будущего и ждали – если не большего.

Виктор Агроскин

Актуальное:

внезапно в яблоню упёрся

американский марсоход

об этом мы когда то пели

и вот



© Лось Иноостровский

Андрей Подшибякин

тут же вот на марс приземлился (примарсИлся) беспилотный аппарат и выдал в прямой эфир HD-видео как там что

и я вот подумал что если бы мне в детстве сказали – Андрей, в 2021 году ты увидишь видео РЕАЛЬНОЙ планеты, куда еще не ступала нога человека, причем в таких деталях, что как будто ты сам там оказался; и это прям точняк произойдет

то я наверное заплакал и [обкакался] бы от счастья, необязательно в такой последовательности

а сейчас я так чето посмотрел на тамбнейл этого видео и думаю да ну, че там смотреть, понятно же все, потом может как-нибудь, а может и нет, ой, а что это у нас такое, трейлер китайской фантастики, а ну давай скорее включайся, рипс лаовай

Иван Давыдов

Увидел вчера у кого-то (не помню, у кого, но у какого-то молодого человека, должно быть) восторженную запись в твиттере: "Вы могли вообще себе представить, что увидите однажды прямую трансляцию посадки марсохода, да еще и со звуком?"

Ну да, ну да. Вообще-то лет тридцать пять назад, читая сочинения фантастов и научно-популярные книжки, я не то, чтобы представлял, я твердо знал, что слетаю на Марс на прогулочном катере. И не однажды.

Ну, не сложилось.

Это, разумеется, не ради того говорится, чтобы приуменьшить заслуги наших так называемых партнеров. Я у Рогозина хлеб отнимать не хочу, зачем мне. Это про другое.

Первые фото ровера с поверхности Марса запустили в Сети волну фотожаб.

Не остался в стороне и глава Роскосмоса, опубликовавший в своем личном аккаунте в Твиттере два мема, которые моментально разошлись по всей Сети.

Впоследствии Рогозин эти посты удалил, но было поздно.

Берёзов

Рогозин не просто клоун, а клоун позорный. Мало того, что его удел теперь – это постить мемасики в твиттер. Так он еще потом эти мемасики стыдливо удаляет.

Напомню, что это глава профильной отрасли космической державы. Но в принципе все очень логично. Если деградирует вся чиновничья система управления, почему космос должен остаться в стороне.

Сергей Цыпцын

Кто-то сажает марсоход, а кто-то делает коллажи.

Я думал его твиттер взломали, ан нет, это он сам, надеюсь в свободное от работы время...

Зато и ТАСС, и РБК уже написали об этом твите. Еще бы, повод-то какой! Не мешки ж ворочать.

Твит почему-то уже удалили, а зря.

Но зато гугл на запрос "первое, что увидели американцы на марсе" теперь выдает что?

Правильно, арт Коленьки. Попробуйте.

Он там потом окончательно разошелся на нервяке и с устатку, второй твит был про "янки гоу хоум".

Тоже удалили. И тоже зря.

Константин Сонин

Какой позор – твиты главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина про выдающееся достижение NASA – вчерашнее успешное приземление марсхода "Настойчивость" на Марс. Для сравнения – вот реакция газеты "Правда" полвека назад. Газета "Правда" – кто младше этого не знает – это была пропагандистская пропаганда, которую было просто невозможно читать, настолько она состояла из бессмысленных лозунгов. И всё же достоинства и гордости за свою страну (за свою, не за чужую!) там было в 1000 раз больше чем у Рогозина.

Почему, спрашивается, политэкономист пишет про космос и твит Рогозина? Дело в том, что в назначении Рогозина, некомпетентного, как выяснилось, управленца, и человека, не умеющего вежливо разговаривать, не было ничего связанного с космосом. Он был лидером мелкой, но сильной "нишевой" партии, таких советских националистов. Они 15 лет воспринимались Кремлём как серьёзная политическая угроза (непонятно чему). Чтобы от него отделаться, его назначили на одну символическую должность, к которой он был непригоден, а потом и в правительство.

В принципе, это возможно – человек-профессиональный политик, непрофессионал в каком-то деле, успешно работает министром. В Англии таких половина правительства. То есть основную работу делают подчиненные, а министр руководит и представляет. Но чтобы министр не справлялся с работой (как видно по многочисленным провалам в космической области), тонул под обвинениями в коррупции (количество уголовных дел, связанных с подчиненными Рогозина, зашкаливает) и при этом ещё плодил такие вот позорные твиты – это сильно. Точнее, стыдно.

В Сети появились и новые мемы с участием главы Роскосмоса.

Многие россияне испытывают не только гордость за человечество, но и досаду за судьбу отечественной космонавтики.

Вадим Лукашевич

Знаете, что в этой истории с посадкой американского марсохода самое показательное?

Коммент под моим вчерашним постом "Через 3 минуты $2.4 млрд войдут в атмосферу Марса":

– В России они бы дальше Геленджика не улетели.

PS: сейчас я вам скажу очень обидную, но честную вещь. Вчера, наблюдая за прямым эфиром крутейшей американской посадки на Марс, на поверхности которого уже много лет ездит предыдущий марсоход, а на орбите вокруг Марса кружатся, помимо американских аппаратов, теперь уже китайский и арабский, в то время как мы разучились даже нормально выводить корабли на околоземную орбиту, где наши космонавты ждут ремкомплект для латания дыр "на улицу" и сидят на американских харчах в ожидании собственных, мне пришла в голову очевидная мысль – мы, русские, когда-то открывшие человечеству дорогу в космос, теперь путаем космонавтику, некогда национальную гордость, с, извините, мастурбацией государственного масштаба...

Отсюда и песни на сайте Роскосмоса, и сравнение ракет Илона Маска с ракетами Третьего рейха, и заявление о "начале в следующем году лунной программы", и непонятки с лунным супертяжем "Енисей", и тупое заявление президента о миссии на Марс в 2019-м, и многочисленные переименования несуществующих кораблей и ракет, и обиды на весь свет, что нас никуда не берут и никто не любит, и юродивый журнал "Русский космос" вместо загубленного лучшего в мире журнала "Новости космонавтики"...

Николай Травкин

Лет 10 мне было, слово "шлягер" тогда в обиход ещё не вошло, поэтому из всех источников звука лилась песня "и первым будет на Луне – мой Вася!"

Не сложилось и первым высадился не наш Вася, а ихний Нил - американец...

Прошло около 60 лет. Космическую отрасль стал курировать журналист-патриот Рогозин со стратегией, что разовые полёты на Луну это баловство. Будем, сказал он, всерьёз её колонизировать и базы там строить. Умные люди и так поняли, а дурачкам он подмигнул, мол, не туристические базы, а чтобы с неожиданной стороны по Америке херакнуть.

Они ждут с подводных лодок, а мы – с Луны!

Но с деньгами произошла напряжёнка, да и на Луну уже стали летать все кому не лень. А раз освоением Луны мир уже не удивишь, то Рогозин поменял и космическую стратегию. На Марс, сказал, будем полёт готовить. Кремль поинтересовался, вот, несколько сотен миллиардов мы тебе выделим, а потом не окажется, что американцы нас опять опередили? Нет, ответил Рогозин, не окажется, у них батут такой системы, что только до Луны может докинуть.

В общем, миллиарды по программам, срокам и надёжным людям расписали и вдруг...

Да они, суки, просто издеваются! Подглядят, какую планету мы стратегически осваивать собираемся, и именно туда – пока мы готовимся – полёт совершают. Ребята с Лубянки утверждают, что это Сафронов им про Марс проболтался.

Пиво с каким-то чехом приспособился за его счёт пить и по пьяни сболтнул...

Россия "была обречена стать великой космической державой с самого рождения нашей государственности", – сказал однажды Рогозин.

Золотые слова! И кто знает, может быть и сбылось бы... Но космосом руководить поставили Рогозина.

На следующий день после посадки марсохода Рогозин отчитался перед Путиным об итогах работы Роскосмоса в 2020 году. В телеграм-канале кремлевского пула для цитирования выбрали фразу, которая, по-видимому, описывает главное достижение: "Год мы закончили неплохо, второй год подряд безаварийно. Такого не было у нас с 1993 года".

Методичка

Рогозин сегодня отбеливает свою, очередной раз рухнувшую, репутацию с помощью Путина. С утра СМИ рассказывают, как глава Роскосмоса отчитался в Кремле о том, как он развивает полеты на Луну и строит недвижимость в Филях. В соседних новостях пишут о глупых шутках Рогозина о Марсе, которые он удалил. Лоялистские СМИ между Путиным и шутками выбирают Путина – Рогозин считает, что тем самым он спасен.

С Луны сегодня началась программа "Время", это выглядит примечательно. Вчера в программе "Время" не нашлось места для сюжета о приземлении американцев на Марс, а для заявления Рогозина о Луне нашлось первой новостью. Луна – наш, Марс – вражий.

Шутки Рогозина сегодня оценили в деньгах. Руководитель Института космической политики, который 30 лет входит в разные экспертные советы, сказал, что шутка Рогозина о батуте могла стоить 500 миллионов долларов. В США шутку восприняли как угрозу и ускорили работу над программой пилотируемых полетов.

Из-за выходок Рогозина страна теряет ещё больше мозгов, чем денег. Работать с Маском и НАСА приятнее, чем работать с Рогозиным, который то заставляет подписываться за строительство гандбольной арены, то слушать песни о космосе, то в Роскосмосе становится много обвиненных в госизмене. При этом критиковать Рогозина на работе нельзя. Вдобавок Рогозин был одиозным политиком, его взгляды тоже могут сильно не нравиться.

Самые способные инженеры и ученые, глядя на эти цирковые представления, либо хотят уехать, либо идти в другую сферу. Для Рогозина это экономия – можно сэкономленное на зарплате потратить на офисы, фильмы и гандбол. Для страны, которая хочет на Луну и Марс, это огромный ущерб.

Вспомнили в соцсетях и интервью Путина, где он обещал, что в 2019 году Россия будет исследовать с помощью беспилотников дальний космос.

Вместо этого руководство страны демонстрирует другие достижения – тоже по-своему впечатляющие, иронизируют в Сети.

Ольга Карчевская

Американцы: посадили марсоход.

Русские: посадили всех человек.

Борислав Береза

Ну, Кремль считает, что перед этим тоже совершил удачную посадку. Правда сам Навальный так не считает.

Алёна Чурбанова

НАСА: Марсоход сел

Россия: И ты сядешь