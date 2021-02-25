В Петербурге отрицавшего Холокост преподавателя уволили из СПбГЭУ

Руководство Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) уволило профессора Владимира Матвеева, который во время лекции для учителей отрицал Холокост. Об этом сообщает ТАСС.
В СПбГЭУ ранее сообщали, что обстоятельства выступления Матвеева должна была рассмотреть комиссия вуза по этике. Заседание было перенесено на февраль из-за того, что ученый попал в больницу.
Профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев во время онлайн-лекции для учителей заявил, что газовых камер не было и что Холокост – это миф. По его словам, цифра в шесть миллионов погибших евреев это выдумка. Вебинар по теме Холокоста организовал Комитет по образованию Ленинградской области. Ранее Матвеева уволили из РАНХиГС.
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