В Петербурге отрицавшего Холокост преподавателя уволили из СПбГЭУ

Руководство Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) уволило профессора Владимира Матвеева, который во время лекции для учителей отрицал Холокост. Об этом сообщает ТАСС.

В СПбГЭУ ранее сообщали, что обстоятельства выступления Матвеева должна была рассмотреть комиссия вуза по этике. Заседание было перенесено на февраль из-за того, что ученый попал в больницу.

Профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев во время онлайн-лекции для учителей заявил, что газовых камер не было и что Холокост – это миф. По его словам, цифра в шесть миллионов погибших евреев это выдумка. Вебинар по теме Холокоста организовал Комитет по образованию Ленинградской области. Ранее Матвеева уволили из РАНХиГС.